Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 декабря 2016 года

Политика

Дональд Трамп хочет назначить министром обороны бывшего генерала Джеймса «Бешеного пса» Мэттиса, который играл центральную роль во вторжениях США в Афганистан и Ирак и резко критикует Иран читать на WSJ.com читать на FT.com

Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против Ирана, которые бы не затрагивали соглашение о его ядерной программе. Это, вероятно, понравится конгрессу, но не европейским союзникам США читать на FT.com

Президент Франции Франсуа Олланд объявил, что не будет участвовать в президентских выборах и пытаться остаться на второй срок. Этот беспрецедентный шаг делает президентскую гонку во Франции более непредсказуемой читать на WSJ.com читать на FT.com

Референдум о реформе конституции в Италии в воскресенье определит судьбу премьер-министра Маттео Ренци, который обещал уйти в отставку в случае неудачного исхода голосования читать на WSJ.com

Точка зрения

Переговоры России с сирийскими повстанцами свидетельствуют о ее влиянии на Ближнем Востоке, но Владимиру Путину нужно подумать о том, что произойдет после Алеппо, пишет колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

В пятницу будет опубликован доклад о состоянии рынка труда США в ноябре. Экономисты ожидают, что в нем будет сказано о создании 180 000 новых рабочих мест и сохранении безработицы на уровне 4,9%. Это последний подобный доклад перед заседанием ФРС США в декабре, на котором могут быть повышены процентные ставки читать на WSJ.com

Саудовская Аравия надеется, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти приведет к росту цен на нее. В этом случае ей будет легче диверсифицировать свою экономику читать на WSJ.com

У транснациональных компаний могут возникнуть проблемы с выводом денег из Китая, который принялся бороться с оттоком капитала читать на WSJ.com

Трамп в четверг пригрозил наказывать американские компании, перемещающие рабочие места за границу. Он заявил это на заводе производителя климатического оборудования Carrier, который уже отказался от планов закрыть его читать на WSJ.com читать на FT.com

Рост доходностей 10-летних гособлигаций США продолжается. С июля они выросли уже более чем на 1 процентный пункт до 2,444%. Доходности корпоративных облигаций выросли не так сильно, и после выборов в США компании продолжили выпускать облигации читать на WSJ.com

Индустрия

Контейнерный перевозчик Maersk Line приобретет за $4 млрд немецкого конкурента Hamburg Sud читать на WSJ.com

Один из крупнейших в мире запасов алюминия, имеющий отношение к китайскому миллиардеру Лю Чжонтяню, был перевезен из Мексики во Вьетнам. Эта и другие необычные поставки алюминия во Вьетнам вызывают беспокойство у участников рынка читать на WSJ.com

Автомобили

В США некоторые владельцы компактных автомобилей хотят купить вместо них кроссоверы или пикапы, так как цены на бензин упали. Но проблема в том, что их автомобили теперь стоят меньше основного долга по автокредиту. Чтобы помочь им, дилеры предлагают скидки, долгосрочные кредиты и деньги читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром подешевела, так как инвесторы закрывают позиции после резкого роста цен, связанного с соглашением ОПЕК читать на WSJ.com

В переговорах о сокращении нефтедобычи ОПЕК активно участвовал заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, поскольку низкие цены на нефть угрожают его планам по диверсификации экономики страны читать на FT.com

Соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи может помочь китайским нефтяникам и снизить зависимость Китая от саудовской нефти читать на WSJ.com

BP продолжит заниматься проектом Mad Dog 2 в Мексиканском заливе. Но на фоне падения цен на нефть его стоимость была снижена с $20 млрд до $9 млрд. Ожидается, что добыча нефти на нем начнется в конце 2021 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Конституционный референдум в Италии может стать стресс-тестом для европейских финансовых регуляторов читать на WSJ.com

Народный банк Китая пытается охладить финансовую систему страны и бороться с чрезмерным межбанковским кредитованием. В результате доходность гособлигаций Китая сильно выросла читать на WSJ.com

Может ли Трамп приблизить день, когда доллар потеряет статус резервной валюты? Сейчас рынки об этом не беспокоятся, потому что альтернативу доллару трудно найти читать на WSJ.com

Wells Fargo изменил устав, и теперь один человек не сможет одновременно быть его гендиректором и председателем совета директоров. Это произошло на фоне недавнего скандала вокруг практики продаж Wells Fargo, который привел к отставке его руководителя. Но во многих других крупных американских банках эти должности занимает один человек читать на FT.com

Власти Сингапура запретят бывшему банкиру Goldman Sachs Тиму Лейсснеру работать в финансовом секторе страны в течение 10 лет из-за скандала вокруг суверенного фонда Малайзии 1MDB читать на FT.com

Крупный план

Два бывших сотрудника суверенного фонда Абу-Даби сыграли центральную роль в выводе миллиардов из суверенного фонда Малайзии 1MDB, уверены следователи читать на WSJ.com

Технологии

Китай хочет заставить технологические компании раскрыть свои секретные исходные коды, чтобы доказать, что их продукты защищены от хакеров. Компании, включая Microsoft, Intel и IBM, выступают против этого читать на WSJ.com

Twitter в четверг приобрел небольшой стартап Yes и назначил его основателя Кита Коулмена своим новым директором по продуктам читать на WSJ.com

Смартфоны Nokia вернутся на рынок в 2017 г. Права на использование бренда принадлежат финской HMD читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook могла бы использовать искусственный интеллект, чтобы фильтровать фейковые новости и другой нежелательный контент на своем сайте, но пока еще не придумала, как это сделать читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Говард Шульц покинет пост гендиректора Starbucks, уступив его директору по операционной деятельности Кевину Джонсону. Но Шульц останется председателем совета директоров и сосредоточится на создании сети дорогих кофеен, где кружка кофе будет стоить $12 читать на WSJ.com читать на FT.com

Nike начинает продавать самозашнуровывающиеся кроссовки HyperAdapt стоимостью $720. Причем они будут продаваться только через приложение Nike+ и в новом магазине Nike в Нью-Йорке. Таким образом компания снижает свою зависимость от ритейлеров читать на WSJ.com

Великобритания может стать одним из ведущих производителей вина к концу века благодаря изменению климата, согласно исследованию Университетского колледжа Лондона читать на WSJ.com

Производителям продуктов питания приходится уменьшать размер своих товаров в Великобритании, чтобы не повышать резко цены и сохранять маржу читать на FT.com

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