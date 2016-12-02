Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 декабря 2016 года
Политика
Дональд Трамп хочет назначить министром обороны бывшего генерала Джеймса «Бешеного пса» Мэттиса, который играл центральную роль во вторжениях США в Афганистан и Ирак и резко критикует Иран читать на WSJ.com читать на FT.com
Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против Ирана, которые бы не затрагивали соглашение о его ядерной программе. Это, вероятно, понравится конгрессу, но не европейским союзникам США читать на FT.com
Президент Франции Франсуа Олланд объявил, что не будет участвовать в президентских выборах и пытаться остаться на второй срок. Этот беспрецедентный шаг делает президентскую гонку во Франции более непредсказуемой читать на WSJ.com читать на FT.com
Референдум о реформе конституции в Италии в воскресенье определит судьбу премьер-министра Маттео Ренци, который обещал уйти в отставку в случае неудачного исхода голосования читать на WSJ.com
Точка зрения
Переговоры России с сирийскими повстанцами свидетельствуют о ее влиянии на Ближнем Востоке, но Владимиру Путину нужно подумать о том, что произойдет после Алеппо, пишет колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com
Экономика
В пятницу будет опубликован доклад о состоянии рынка труда США в ноябре. Экономисты ожидают, что в нем будет сказано о создании 180 000 новых рабочих мест и сохранении безработицы на уровне 4,9%. Это последний подобный доклад перед заседанием ФРС США в декабре, на котором могут быть повышены процентные ставки читать на WSJ.com
Саудовская Аравия надеется, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти приведет к росту цен на нее. В этом случае ей будет легче диверсифицировать свою экономику читать на WSJ.com
У транснациональных компаний могут возникнуть проблемы с выводом денег из Китая, который принялся бороться с оттоком капитала читать на WSJ.com
Трамп в четверг пригрозил наказывать американские компании, перемещающие рабочие места за границу. Он заявил это на заводе производителя климатического оборудования Carrier, который уже отказался от планов закрыть его читать на WSJ.com читать на FT.com
Рост доходностей 10-летних гособлигаций США продолжается. С июля они выросли уже более чем на 1 процентный пункт до 2,444%. Доходности корпоративных облигаций выросли не так сильно, и после выборов в США компании продолжили выпускать облигации читать на WSJ.com
Индустрия
Контейнерный перевозчик Maersk Line приобретет за $4 млрд немецкого конкурента Hamburg Sud читать на WSJ.com
Один из крупнейших в мире запасов алюминия, имеющий отношение к китайскому миллиардеру Лю Чжонтяню, был перевезен из Мексики во Вьетнам. Эта и другие необычные поставки алюминия во Вьетнам вызывают беспокойство у участников рынка читать на WSJ.com
Автомобили
В США некоторые владельцы компактных автомобилей хотят купить вместо них кроссоверы или пикапы, так как цены на бензин упали. Но проблема в том, что их автомобили теперь стоят меньше основного долга по автокредиту. Чтобы помочь им, дилеры предлагают скидки, долгосрочные кредиты и деньги читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть в пятницу утром подешевела, так как инвесторы закрывают позиции после резкого роста цен, связанного с соглашением ОПЕК читать на WSJ.com
В переговорах о сокращении нефтедобычи ОПЕК активно участвовал заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, поскольку низкие цены на нефть угрожают его планам по диверсификации экономики страны читать на FT.com
Соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи может помочь китайским нефтяникам и снизить зависимость Китая от саудовской нефти читать на WSJ.com
BP продолжит заниматься проектом Mad Dog 2 в Мексиканском заливе. Но на фоне падения цен на нефть его стоимость была снижена с $20 млрд до $9 млрд. Ожидается, что добыча нефти на нем начнется в конце 2021 г. читать на WSJ.com читать на FT.com
Финансы
Конституционный референдум в Италии может стать стресс-тестом для европейских финансовых регуляторов читать на WSJ.com
Народный банк Китая пытается охладить финансовую систему страны и бороться с чрезмерным межбанковским кредитованием. В результате доходность гособлигаций Китая сильно выросла читать на WSJ.com
Может ли Трамп приблизить день, когда доллар потеряет статус резервной валюты? Сейчас рынки об этом не беспокоятся, потому что альтернативу доллару трудно найти читать на WSJ.com
Wells Fargo изменил устав, и теперь один человек не сможет одновременно быть его гендиректором и председателем совета директоров. Это произошло на фоне недавнего скандала вокруг практики продаж Wells Fargo, который привел к отставке его руководителя. Но во многих других крупных американских банках эти должности занимает один человек читать на FT.com
Власти Сингапура запретят бывшему банкиру Goldman Sachs Тиму Лейсснеру работать в финансовом секторе страны в течение 10 лет из-за скандала вокруг суверенного фонда Малайзии 1MDB читать на FT.com
Крупный план
Два бывших сотрудника суверенного фонда Абу-Даби сыграли центральную роль в выводе миллиардов из суверенного фонда Малайзии 1MDB, уверены следователи читать на WSJ.com
Технологии
Китай хочет заставить технологические компании раскрыть свои секретные исходные коды, чтобы доказать, что их продукты защищены от хакеров. Компании, включая Microsoft, Intel и IBM, выступают против этого читать на WSJ.com
Twitter в четверг приобрел небольшой стартап Yes и назначил его основателя Кита Коулмена своим новым директором по продуктам читать на WSJ.com
Смартфоны Nokia вернутся на рынок в 2017 г. Права на использование бренда принадлежат финской HMD читать на FT.com
Медиабизнес
Facebook могла бы использовать искусственный интеллект, чтобы фильтровать фейковые новости и другой нежелательный контент на своем сайте, но пока еще не придумала, как это сделать читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Говард Шульц покинет пост гендиректора Starbucks, уступив его директору по операционной деятельности Кевину Джонсону. Но Шульц останется председателем совета директоров и сосредоточится на создании сети дорогих кофеен, где кружка кофе будет стоить $12 читать на WSJ.com читать на FT.com
Nike начинает продавать самозашнуровывающиеся кроссовки HyperAdapt стоимостью $720. Причем они будут продаваться только через приложение Nike+ и в новом магазине Nike в Нью-Йорке. Таким образом компания снижает свою зависимость от ритейлеров читать на WSJ.com
Великобритания может стать одним из ведущих производителей вина к концу века благодаря изменению климата, согласно исследованию Университетского колледжа Лондона читать на WSJ.com
Производителям продуктов питания приходится уменьшать размер своих товаров в Великобритании, чтобы не повышать резко цены и сохранять маржу читать на FT.com
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