Чистая прибыль «Мосэнерго» выросла в 3,2 раза за 9 месяцев

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО выросла в 3,2 раза до 7,3 млрд руб. за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2016 г. показал рост на 7,4% до 20 млрд руб., отмечается в пресс-релизе «Мосэнерго». Показатель EBITDA, скорректированный на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и начисленные резервы, составил в отчетном периоде 24,9 млрд руб., продемонстрировав рост на 22%.