Пентагон заблокировал строительство трубопровода за $3,7 млрд рядом с резервацией сиу

Американские военные решили заблокировать проект по прокладке нефтепровода в Северной Дакоте через территорию, которую они контролируют, в связи с протестами индейцев сиу. Как сообщает the New York Times, об этом объявил Инженерный корпус Армии США, один из департаментов Пентагона. Военные предложили изучить альтернативные маршруты нефтепровода общей стоимостью $3,7 млрд.

Против прокладки трубы высказываются экологи и индейцы ближайшей резервации, которые утверждают, что она пройдет через священную территорию с племенными захоронениями. Также они опасаются, что возможные утечки могут загрязнить источники питьевой воды. Протесты продолжаются с апреля 2016 г., в полиции их считают незаконными. В конце ноября имели место столкновения протестующих с полицейскими, на прошлой неделе в лагерь индейцев пришли военные ветераны, чтобы поддержать протест. Даже после объявления решения Инженерного корпуса протестующие заявили, что лагерь не покинут, поскольку в ситуации еще слишком много неопределенности.

Длина трубопровода, который соединит Северную Дакоту с Иллинойсом должна составить 1900 км. Он сможет доставлять на терминал в Иллинойсе до 550 000 баррелей в сутки. Он почти достроен, за исключением участка рядом с резервацией, там труба должна пройти через Миссисипи.

Из-за необходимости экологической экспертизы альтернативных маршрутов строительство может быть заморожено на месяцы или годы, пишет the New York Times. Газета напоминает, что решение департамента Минобороны принято в последние месяцы работы администрации Барака Обамы, тогда как избранный президент Дональд Трамп уже высказался в поддержку достройки трубопровода и его адмиинстрация может настоять на первоначальном маршруте. Трампу принадлежит доля в компании Energy Transfer Partners, которая прокладывает эту трубу, но он заверял, что поддерживает проект не потому, что является его инвестором. Переходная адмиинстрация Трампа пока не комментирует ситуацию, как и Energy Transfer Partners. Ранее гендиректор этой компании Келси Уоррен говорил, что им не хотелось бы менять маршрут трубопровода.