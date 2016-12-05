Порог беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС могут снизить до 500 евро в 2018 году

Порог беспошлинной трансграничной интернет-торговли на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется поэтапно понизить, начиная со второго года действия Таможенного кодекса ЕАЭС. Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение Евразийский межправительственный совет дал Совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 ноября. В пресс-службе ЕЭК «Интерфаксу» подтвердили информацию источника.

В частности, предлагается по итогам первого года действия Таможенного кодекса снизить порог беспошлинной торговли до 500 евро в течение месяца, пошлина сверх этой нормы составит 30% с суммы, превышающей порог, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет действия кодекса порог должен быть снижен до 200 евро без учета частоты перемещения, пошлина сверх этой нормы составит 15% с суммы, превышающей порог, но не менее 2 евро за 1 кг.

В настоящее время россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин и сборов.

В пресс-службе ЕЭК отметили, что подготовка нормативно-правовой базы для снижения порога беспошлинной онлайн-торговли начнется после подписания договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, запланированного на конец декабря. Замминистра финансов Илья Трунин сообщил ранее в понедельник, что министерство ожидает, что кодекс вступит в силу в середине 2017 г. Таким образом, порог беспошлинной трансграничной торговли на территории ЕАЭС может быть снижен уже в 2018 г.