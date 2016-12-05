Польская PGNiG оспорила решение ЕК по трубопроводу OPAL

Крупнейшая польская энергетическая компания PGNiG оспорила в суде решение Еврокомиссии, одобрившей исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции гендиректор польской компании Петр Возняк.

«4 декабря мы подали иск в трибунал с протестом против решения ЕК и с запросом приостановить выполнение этого решения как Еврокомиссией, так и немецким регулятором (Bundesnetzagentur)», - сказал он.

«Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной», - отметил Возняк.