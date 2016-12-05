Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 декабря 2016 года

Политика

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил, что уйдет в отставку после того, как жители страны на референдуме в воскресенье отвергли предложенную им реформу конституции. Это может помочь популистам прийти к власти в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

Британский парламент может принять «поправку Магнитского», аналогичную закону Магнитского в США. Если она будет принята, активы людей, нарушающих права человека, смогут быть заморожены в Великобритании читать на FT.com

Избранный президент США Дональд Трамп расширяет круг кандидатов на пост госсекретаря. В него входит и гендиректор нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выступавший против антироссийских санкций и имеющий хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным читать на WSJ.com

Трамп в воскресенье раскритиковал Китай за его экономическую и внешнюю политику и выступил в защиту своего телефонного разговора с президентом Тайваня. Его действия рискуют привести к ухудшению отношений США и Китая читать на WSJ.com читать на FT.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ первым из лидеров страны посетит Перл-Харбор, чтобы почтить память жертв японской атаки на гавайский порт, с которой началась война между Японией и США 75 лет назад читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ думает о том, сокращать ли ежемесячную покупку облигаций. С одной стороны, европейская экономика восстанавливается, но его планам может помешать геополитическая неопределенность. ЕЦБ нужно избежать роста стоимости займов, как это произошло, когда ФРС США объявила о сокращении своей программы покупки облигаций читать на FT.com читать на WSJ.com

Трамп намерен ускорить экономику США с помощью снижения налогов и смягчения регулирования, но его плану могут помешать старение населения и застой производительности читать на WSJ.com

Экономика Ирландии скорее пострадает от Brexit несмотря на возможное перемещение компаний в страну из Великобритании, согласно исследованию ирландского Института экономических и социальных исследований (ESRI) читать на WSJ.com

Индустрия

Незначительное восстановление цен на золото (по сравнению с другими видами сырья) в этом году заставляет золотодобывающие компании еще больше сокращать инвестиции. Со временем это может привести к серьезной нехватке предложения читать на FT.com

Оборонная отрасль Южной Кореи переживает бум благодаря геополитической нестабильности в мире. Ее экспорт в этой отрасли вырос примерно на 1100% с 2009 г. читать на FT.com

Трамп раскритиковал уже вторую американскую промышленную компанию – на этот раз Rexnord – за планы переместить производство за границу. Ранее Carrier согласилась сохранить часть рабочих мест в США, получив налоговые льготы читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen запустит сервис по вызову электромобилей под новым брендом MOIA в европейских городах в следующем году читать на FT.com

Топ-менеджеры BMW заявили, что уверены в ее перспективах несмотря на появление новых конкурентов в лице таких компаний, как Apple, Google, Uber и Lyft читать на FT.com

Энергоресурсы

В понедельник утром продолжился рост цен на нефть, связанный с соглашением ОПЕК о сокращении добычи читать на WSJ.com

Выяснилось, что до заседания ОПЕК в Вене Саудовская Аравия пыталась узнать у трейдеров, какой была бы реакция рынка, если бы переговоры о сокращении нефтедобычи провалились читать на FT.com

Ожидается, что ряд энергетических гигантов примут участие в аукционе на получение контрактов на разработку глубоководных нефтяных месторождений в Мексике в понедельник. Аукцион также позволит проверить интерес инвесторов к Мексике после победы Трампа на выборах в США читать на FT.com

Китай снизил цели по установке мощностей солнечной и ветряной энергетики к 2020 г. Это связано с тем, что в последние годы он делал это слишком активно, но при этом недостаточно модернизировал электросети читать на WSJ.com

Финансы

Европейские фондовые рынки, в том числе котировки акций итальянских банков, и курс евро в понедельник утром восстановились после первоначального падения, связанного с референдумом в Италии. Его результаты и отставка премьер-министра Маттео Ренци были ими ожидаемы читать на WSJ.com читать на FT.com

Спасение банка Monte dei Paschi di Siena может оказаться под угрозой из-за результатов референдума в Италии читать на FT.com

Royal Bank of Scotland заплатит до 800 млн фунтов для урегулирования претензий акционеров, что он ввел их в заблуждение по поводу своего финансового состояния при допэмиссии акций во время финансового кризиса в 2008 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Совокупная рыночная капитализация американских компаний составляет около $25,2 трлн, или 40,01% от глобальной рыночной капитализации. Их доля заметно увеличилась после президентских выборов в США читать на WSJ.com

Команда Трампа ищет человека, который будет отвечать в ФРС за контроль над банковским сектором. Пока есть три кандидата, двое из которых скептически относятся к закону Додда-Франка, а третий считает его недостаточно строгим читать на WSJ.com

Технологии

В разработке искусственного интеллекта наблюдается прогресс, но на создание систем, способных решать масштабные задачи, могут потребоваться десятилетия читать на WSJ.com

Спрос на фитнес-трекеры ослабевает, поэтому Fitbit нужно придумать, как сделать свои гаджеты необходимыми. Сейчас она пытается их позиционировать как продукт для здравоохранения, а не фитнеса читать на WSJ.com

Французская Sigfox, занимающаяся сетями для интернета вещей, намерена провести IPO в 2018 г. Она уже привлекла около 300 млн евро инвестиций и намерена расширить свой бизнес в США и Азии читать на FT.com

Медиабизнес

Рост глобальных расходов на рекламу значительно замедлится в следующем году на фоне экономической и политической неопределенности, прогнозирует Magna Global читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отратил уже сотни миллионов долларов на борьбу с курением в развивающихся странах. Теперь он намерен выделить еще $360 млн организациям, выступающим за повышение налогов для табачных компаний и принятие антитабачных законов в этих читать на WSJ.com

Налог на сахар должен вступить в силу в Великобритании только в 2018 г., но Coca-Cola и другие производители напитков уже работают над снижением содержания сахара в них читать на FT.com

Burberry неоднократно отклоняла предложения о поглощении от американского производителя модных аксессуаров Coach в последние месяцы, говорят знакомые с ситуацией люди. Стоимость объединенной компании могла бы превысить $20 млрд читать на FT.com

Недвижимость

Ставки по кредитам в США снизились после финансового кризиса благодаря мягкой денежной политике ФРС, но при этом займы стали менее доступными из-за ужесточения требований к заемщикам. Таким образом, многие строительные компании и желающие купить недвижимость домохозяйства не могут извлечь выгоду из низких ставок. Это одна из причин медленного роста экономики США читать на WSJ.com

Менеджмент

Жесткая корпоративная культура Huawei позволила ей стать третьим по продажам производителем смартфонов в мире, но сотрудникам нужно идти на жертвы. Так, в компании поощряется отказ от отпуска и бесплатная сверхурочная работа читать на WSJ.com

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