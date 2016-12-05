«Антонов» просит $703 млн у правительства для выпуска самолетов без российских деталей

Авиастроительное украинское предприятие «Антонов» готово наладить производство самолетов без использования российских деталей за $703,2 млн. Руководство предприятия уже обратилось к правительству с просьбой выделить средства в необходимом объеме.

«По подсчетам предприятия, для запуска серийного производства линейки самолетов компании не хватает минимум $703,2 млн», - передает Лига.нет. В частности $77,5 млн необходимо для замещения российских компонентов и $625,7 млн для модернизации производственных мощностей. При этом в серийное производство планируется отправить Ан-148/158 ($244,8 млн для запуска программы выпуска 24 самолетов в год), Ан-178 ($225,5 млн для ежегодного выпуска шести самолетов) и Ан-132 ($155,4 млн - на шесть самолетов в год).