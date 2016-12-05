Путин назвал глупыми утверждения о зависимости покупателей российского газа от Москвы

Президент России Владимир Путин считает абсурдными утверждения о том, что покупатели российского газа за рубежом попадают в зависимость от России.

"Есть такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто покупает наш газ, попадают в зависимость от России, - заявил он, общаясь с рабочими завода в Челябинске. - Это глупый абсолютно, никчемный аргумент, потому что это взаимная зависимость".

В Челябинске Путин посетил завод ООО «Этерно» и принял участие в церемонии запуска производства разрезного тройника. Это производство - СП Челябинского трубопрокатного завода и «Роснано». Инвестиции в проект на конец этого года составят 7,2 млрд руб., из них 5 млрд руб. - средства «Роснано».