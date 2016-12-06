Владелец Coalco заинтересовался развитием крымских виноградников – РБК

По адресу, где зарегистрирована компания Coalco Василия Анисимова (Лесная, д.3), появилось ООО «Вайнбокс» с уставным капиталом в 10 млн руб., пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. Его основной вид деятельности - оптовая торговля напитками. По 50% структуры принадлежит Хасану Болову и кипрской Senston Industries Limited, которая также владеет ООО «Алкомир» - лицензиатом водочного бренда «Путинка», и материнской компании девелоперской группы Coalco - Coalco Real Estate Investments Limited.

В «Вайнбокс» на момент публикации структуру собственников не раскрыли, Анисимов за запрос не ответил.

Источники на алкогольном рынке утверждают, что «Вайнбокс» «занимается проектом развития виноградников в Крыму вместе со структурами «Ак Барса». Этот проект как раз и обсуждается в офисе Coalco на Лесной, говорят они. Выход на крымских инвесторов есть у Болоева, который участвует в ООО «Артинжиниринг» совместно с Ленаром Абдуллиным – одним из топ-менеджеров структур «Ак Барса». Последний владеет пакетами в ООО «Наш Крым» и ООО «Жемчужина». Эти структуры около года назад арендовали на 49 лет 8400 га земель и имущество, ранее принадлежавшее ГУП «Магарач». Эти активы, как и завод в «Новом свете» находятся под санкциями ЕС и инвестировать в них напрямую проблематично, говорят собеседники на алкогольном рынке.