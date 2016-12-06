«Башнефть» может разместить облигации на 10 млрд рублей

«Башнефть» намерена разместить облигации серии 001Р-01R на 10 млрд руб., говорится в материалах компании. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 руб., количество – 10 млн шт. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

Кроме того, «Башнефть» приняла решение о выкупе биржевых облигаций на 10 млрд руб. серии БО-02 по цене 104,68% от номинальной стоимости. Компания предъявит оферту по облигациям с 15 до 21 декабря, начнет приобретение 22 декабря.

12 октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс 1 акция находятся в собственности Башкирии. В ноябре «Роснефть» направила миноритарным акционерам «Башнефти» обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций по цене 3706,41 руб. за бумагу. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять это предложение. Максимальный размер обязательств «Роснефти» по обязательной оферте не превысит 206 млрд руб.

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал миноритариям принять оферту «Роснефти»
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