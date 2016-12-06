«Башнефть» может разместить облигации на 10 млрд рублей

«Башнефть» намерена разместить облигации серии 001Р-01R на 10 млрд руб., говорится в материалах компании. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 руб., количество – 10 млн шт. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

Кроме того, «Башнефть» приняла решение о выкупе биржевых облигаций на 10 млрд руб. серии БО-02 по цене 104,68% от номинальной стоимости. Компания предъявит оферту по облигациям с 15 до 21 декабря, начнет приобретение 22 декабря.

12 октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс 1 акция находятся в собственности Башкирии. В ноябре «Роснефть» направила миноритарным акционерам «Башнефти» обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций по цене 3706,41 руб. за бумагу. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять это предложение. Максимальный размер обязательств «Роснефти» по обязательной оферте не превысит 206 млрд руб.