«Газпром» прогнозирует рост уровня газификации России до 87% к 2030 году

« Газпром» к 2030 г. ожидает роста уровня газификации России до 87% с текущих средних 65%, сообщил замглавы холдинга Валерий Голубев, выступая на форуме «Газ России – 2016».

«До 2030 г. при сочетании всех экономических факторов газификация может достичь 87%, это практически идеальный уровень газификации», – сказал он.

Голубев отметил, что концепция, принятая в «Газпроме», предусматривает, что газификация должна быть обоснована на экономическом уровне. По его словам, нецелесообразно строить магистральные трубопроводы в регионы, где нет достаточно потребителей. Голубев добавил, что в течение 2016 г. «Газпром» практически со всеми регионами России разработал программу газоснабжения и газификации до 2020 г.

«Назову вам сразу, что общая цена программы – порядка 450 млрд руб., это совокупная стоимость программы. Уровень газификации, по нашим представлениям, может повыситься на 8% в среднем. В основном это газификация трубопроводным газом, но в генеральной схеме для каждого региона присутствует и вопрос автономной газификации, по технологии сжиженного природного газа», – замглавы «Газпрома».