Прибыль НМТП выросла втрое

Чистая прибыль группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по МСФО за 9 месяцев 2016 г. выросла в 3,12 раза по сравнению с тем же периодом 2015 г., до $488,5 млн, сообщила компания. Выручка группы сократилась на 0,8% до $655 млн. Показатель EBITDA вырос на 5,9% до $516,9 млн.

Размер долга (включая финансовую аренду) сократился на 1% до $1,496 млрд, чистый долг – на 20,6% до $1,113 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,62 против 2,14 годом ранее.

По РСБУ чистая прибыль НМТП за девять месяцев выросла в 8,7 раза до 26,3 млрд руб., сообщила компания. Выручка увеличилась на 18% до 20,8 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 19,7% до 16,76 млрд руб.