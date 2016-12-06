Нижняя палата парламента поддержала легализацию казино в Японии

Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о легализации казино, сообщает Japan Today, которая называет это решение долгожданным. Некоторые депутаты от оппозиции в знак протеста покинули зал заседаний до начала голосования, однако поправки все же были приняты.

Теперь законопроект поступит в верхнюю палату, которую также контролирует правящая либерально-демократическая партия. Ожидается, что либерал-демократы постараются обеспечить его принятие до завершения текущей сессии 14 декабря.

Премьер-министр Синдзо Абэ и правящая партия настаивают, что казино повысят привлекательность Японии для туристов, особенно в преддверии Олимпийских игр 2020 г., японские игорные заведения составят конкуренцию Макао, а также позволят привлечь миллиарды долларов инвестиций. Japan Today напоминает, что Япония давно считается потенциально крупным рынком для игорного бизнеса за счет относительно состоятельного населения, близости к Китаю и высокому спросу на другие ныне легальные азартные игры, например на игры на скачках.

Противники легализации казино указывают на опасность распространения игромании и на усиление преступности вокруг игорного бизнеса.