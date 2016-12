Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 декабря 2016 года

Политика

Следующий год станет определяющим для единства Европы. В ряде ведущих европейских стран пройдут выборы, и к власти там попробуют прийти популисты, требующие, например, возведения пограничных ограждений и отказа от евро читать на WSJ.com

Мануэль Вальс включился в президентскую гонку во Франции и примет участие в праймериз левоцентристов. Поэтому вместо него на пост премьер-министра назначен Бернар Казнев, занимавший пост министра внутренних дел читать на FT.com читать на FT.com

Переговоры по Brexit должны завершиться в течение полутора лет, а Великобритания должна покинуть ЕС к марту 2019 г., заявил Мишель Барнье, который курирует переговоры со стороны блока читать на WSJ.com читать на FT.com

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён и руководители других корейских конгломератов на парламентских слушаниях отрицали обвинения в том, что они платили организациям, контролируемым подругой президента страны, в обмен на благосклонность властей читать на WSJ.com

Выяснилось, что Гана в этом году закрыла фиктивное посольство США. Впрочем, некоторые из выданных им виз были настоящими читать на FT.com

Экономика

Китайский лидер Си Цзиньпин собирается впервые посетить Всемирный экономический форму в Давосе в январе, что свидетельствует о растущих амбициях Пекина читать на FT.com

Венесуэле трудно бороться с инфляцией, темп которой МВФ оценивает в 475% в этом году. Продавцам в магазинах теперь приходится даже взвешивать банкноты вместо того, чтобы их считать. Поэтому правительство на следующей неделе выпустит банкноты с более крупным номиналом читать на FT.com

Автомобили

Ford привлечет $2,8 млрд, выйдя на долговой рынок впервые почти за четыре года. Компания намерена воспользоваться благоприятной ситуацией на нем, чтобы привлечь деньги для инвестиций в новые технологии читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть немного подешевела во вторник утром. Трейдеры закрывают позиции после того, как цены резко выросли благодаря соглашению ОПЕК о сокращении добычи читать на WSJ.com

ОПЕК в субботу встретится в Вене с представителями нефтедобывающих стран, не входящих в картель, чтобы договориться о сокращении нефтедобычи с их стороны читать на WSJ.com

В Мексике в понедельник прошел аукцион на разработку глубоководных нефтяных месторождений страны. BHP Billiton стала первой иностранной компанией, которая будет разрабатывать уже обнаруженное месторождение Trion вместе с госкомпанией Pemex. Также права на два блока получила китайская Cnooc читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Руководство проблемного банка Monte dei Paschi di Siena встретится во вторник во Франкфурте с банковским регулятором еврозоны, поскольку политический кризис в Италии угрожает планам по рекапитализации банка. В этом случае ему может потребоваться государственная помощь, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com читать на FT.com

Уоррен Баффетт был одним из главных критиков Дональда Трампа во время президентской гонки, но благодаря росту фондовых рынков после выборов его Berkshire Hathaway в ноябре показала лучший результат за шесть лет читать на WSJ.com

Розничные банки по всему миру потратили $200 млрд на консалтинговые услуги после финансового кризиса на фоне ужесточения регулирования отрасли читать на FT.com

Примерно у трети компаний на фондовых рынках Китая и Японии в число ведущих акционеров теперь входит государство. Это свидетельствует об увеличении его роли на этих рынках читать на WSJ.com

Китайские регуляторы запрещают местным страховщикам продавать продукты с высоким уровнем риска, доходы от которых они часто используют для финансирования поглощений читать на FT.com

Технологии

Uber приобретет стартап Geometric Intelligence и на его основе создаст подразделение, занимающееся разработкой искусственного интеллекта читать на WSJ.com читать на FT.com

Многие сотрудники британских стартапов раньше работали в местных подразделениях американских технологических гигантов, например Google. Но недавно Google и Facebook объявили о планах создать тысячи новых рабочих мест в Великобритании, и из-за этого у стартапов могут возникнуть проблемы с наймом талантливых сотрудников читать на FT.com

Венгерский стартап AImotive пытается разработать самоуправляемые автомобили с помощью видеоигр, моделирующих дорожное движение читать на WSJ.com

YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft разрабатывают технологию и создадут общую базу данных, чтобы быстрее удалять из интернета контент террористов читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon представила первый из минимум трех форматов своих продуктовых офлайн-магазинов. Первый такой магазин Amazon Go будет оснащен технологией Just Walk Out, позволяющей покупателям просто брать продукты с полок и уходить. Компания надеется в будущем открыть более 2000 продуктовых магазинов читать на WSJ.com читать на FT.com

Lego проводит крупнейшую реорганизацию в своей истории. Ее новым гендиректором впервые станет не датчанин, а британец Бали Падда, занимающий сейчас пост директора по операционной деятельности. Также будет создана новая организация Lego Brand Group, которая позволит членам основавшей компанию семьи более активно участвовать в бизнесе читать на FT.com читать на FT.com читать на WSJ.com

Inditex стала крупнейшим в мире модным ритейлером благодаря скорости выпуска новых товаров. Это видно на примере пальто Zara, которое было придумано дизайнером в Испании, а спустя всего 25 дней уже продавалось в ведущем магазине бренда в Нью-Йорке читать на WSJ.com

Starbucks стала публичной компанией около 25 лет назад, сделав ставку на смелую тогда идею, что потребители будут платить больше $1 за чашку кофе. Теперь компания создает сеть дорогих кофеен, где чашка кофе будет стоить $12. Отчасти это связано со снижением покупательной способности среднего класса читать на WSJ.com

Занимающийся анализами крови стартап Theranos прогнозировал в предыдущие годы, что в 2016 г. его выручка составит около $2 млрд, а чистая прибыль - $505 млн, выяснилось из материалов для инвесторов. Но теперь у компании большие проблемы, и власти США подозревают, что она вводила инвесторов в заблуждение читать на WSJ.com

Under Armour впервые подписала спонсорское соглашение с североамериканской профессиональной спортивной лигой, а именно бейсбольной MLB. Она будет поставлять форму командам, но, в отличие от традиционных подобных сделок, большую часть выручки от продаж атрибутики будет получать другая компания читать на WSJ.com

Стиль жизни

Sotheby's первым из крупных аукционных домов создаст собственное подразделение по выявлению поддельных предметов искусства. В этом году Sotheby's уже пришлось выплатить 8,4 млн фунтов клиенту, который купил у него поддельную картину читать на FT.com

Недвижимость

Антимонопольные органы Бразилии расследуют предполагаемый сговор строительных компаний во время проведения конкурса на выдачу контрактов на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2014 г. читать на FT.com

Компания Invitation Homes, созданная Blackstone, намерена провести IPO в ближайшие месяцы. Blackstone вложила $10 млрд в покупку конфискованных у владельцев домов в США, которые Invitation Homes теперь сдает в аренду читать на WSJ.com

Менеджмент

Коворкинговый гигант WeWork намерен быстро расширить бизнес в Индии на фоне высокой конкуренции в стране читать на WSJ.com

