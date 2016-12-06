Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 декабря 2016 года
Политика
Следующий год станет определяющим для единства Европы. В ряде ведущих европейских стран пройдут выборы, и к власти там попробуют прийти популисты, требующие, например, возведения пограничных ограждений и отказа от евро читать на WSJ.com
Мануэль Вальс включился в президентскую гонку во Франции и примет участие в праймериз левоцентристов. Поэтому вместо него на пост премьер-министра назначен Бернар Казнев, занимавший пост министра внутренних дел читать на FT.com читать на FT.com
Переговоры по Brexit должны завершиться в течение полутора лет, а Великобритания должна покинуть ЕС к марту 2019 г., заявил Мишель Барнье, который курирует переговоры со стороны блока читать на WSJ.com читать на FT.com
Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён и руководители других корейских конгломератов на парламентских слушаниях отрицали обвинения в том, что они платили организациям, контролируемым подругой президента страны, в обмен на благосклонность властей читать на WSJ.com
Выяснилось, что Гана в этом году закрыла фиктивное посольство США. Впрочем, некоторые из выданных им виз были настоящими читать на FT.com
Экономика
Китайский лидер Си Цзиньпин собирается впервые посетить Всемирный экономический форму в Давосе в январе, что свидетельствует о растущих амбициях Пекина читать на FT.com
Венесуэле трудно бороться с инфляцией, темп которой МВФ оценивает в 475% в этом году. Продавцам в магазинах теперь приходится даже взвешивать банкноты вместо того, чтобы их считать. Поэтому правительство на следующей неделе выпустит банкноты с более крупным номиналом читать на FT.com
Автомобили
Ford привлечет $2,8 млрд, выйдя на долговой рынок впервые почти за четыре года. Компания намерена воспользоваться благоприятной ситуацией на нем, чтобы привлечь деньги для инвестиций в новые технологии читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть немного подешевела во вторник утром. Трейдеры закрывают позиции после того, как цены резко выросли благодаря соглашению ОПЕК о сокращении добычи читать на WSJ.com
ОПЕК в субботу встретится в Вене с представителями нефтедобывающих стран, не входящих в картель, чтобы договориться о сокращении нефтедобычи с их стороны читать на WSJ.com
В Мексике в понедельник прошел аукцион на разработку глубоководных нефтяных месторождений страны. BHP Billiton стала первой иностранной компанией, которая будет разрабатывать уже обнаруженное месторождение Trion вместе с госкомпанией Pemex. Также права на два блока получила китайская Cnooc читать на WSJ.com читать на FT.com
Финансы
Руководство проблемного банка Monte dei Paschi di Siena встретится во вторник во Франкфурте с банковским регулятором еврозоны, поскольку политический кризис в Италии угрожает планам по рекапитализации банка. В этом случае ему может потребоваться государственная помощь, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com читать на FT.com
Уоррен Баффетт был одним из главных критиков Дональда Трампа во время президентской гонки, но благодаря росту фондовых рынков после выборов его Berkshire Hathaway в ноябре показала лучший результат за шесть лет читать на WSJ.com
Розничные банки по всему миру потратили $200 млрд на консалтинговые услуги после финансового кризиса на фоне ужесточения регулирования отрасли читать на FT.com
Примерно у трети компаний на фондовых рынках Китая и Японии в число ведущих акционеров теперь входит государство. Это свидетельствует об увеличении его роли на этих рынках читать на WSJ.com
Китайские регуляторы запрещают местным страховщикам продавать продукты с высоким уровнем риска, доходы от которых они часто используют для финансирования поглощений читать на FT.com
Технологии
Uber приобретет стартап Geometric Intelligence и на его основе создаст подразделение, занимающееся разработкой искусственного интеллекта читать на WSJ.com читать на FT.com
Многие сотрудники британских стартапов раньше работали в местных подразделениях американских технологических гигантов, например Google. Но недавно Google и Facebook объявили о планах создать тысячи новых рабочих мест в Великобритании, и из-за этого у стартапов могут возникнуть проблемы с наймом талантливых сотрудников читать на FT.com
Венгерский стартап AImotive пытается разработать самоуправляемые автомобили с помощью видеоигр, моделирующих дорожное движение читать на WSJ.com
YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft разрабатывают технологию и создадут общую базу данных, чтобы быстрее удалять из интернета контент террористов читать на WSJ.com читать на FT.com
Потребительский рынок
Amazon представила первый из минимум трех форматов своих продуктовых офлайн-магазинов. Первый такой магазин Amazon Go будет оснащен технологией Just Walk Out, позволяющей покупателям просто брать продукты с полок и уходить. Компания надеется в будущем открыть более 2000 продуктовых магазинов читать на WSJ.com читать на FT.com
Lego проводит крупнейшую реорганизацию в своей истории. Ее новым гендиректором впервые станет не датчанин, а британец Бали Падда, занимающий сейчас пост директора по операционной деятельности. Также будет создана новая организация Lego Brand Group, которая позволит членам основавшей компанию семьи более активно участвовать в бизнесе читать на FT.com читать на FT.com читать на WSJ.com
Inditex стала крупнейшим в мире модным ритейлером благодаря скорости выпуска новых товаров. Это видно на примере пальто Zara, которое было придумано дизайнером в Испании, а спустя всего 25 дней уже продавалось в ведущем магазине бренда в Нью-Йорке читать на WSJ.com
Starbucks стала публичной компанией около 25 лет назад, сделав ставку на смелую тогда идею, что потребители будут платить больше $1 за чашку кофе. Теперь компания создает сеть дорогих кофеен, где чашка кофе будет стоить $12. Отчасти это связано со снижением покупательной способности среднего класса читать на WSJ.com
Занимающийся анализами крови стартап Theranos прогнозировал в предыдущие годы, что в 2016 г. его выручка составит около $2 млрд, а чистая прибыль - $505 млн, выяснилось из материалов для инвесторов. Но теперь у компании большие проблемы, и власти США подозревают, что она вводила инвесторов в заблуждение читать на WSJ.com
Under Armour впервые подписала спонсорское соглашение с североамериканской профессиональной спортивной лигой, а именно бейсбольной MLB. Она будет поставлять форму командам, но, в отличие от традиционных подобных сделок, большую часть выручки от продаж атрибутики будет получать другая компания читать на WSJ.com
Стиль жизни
Sotheby's первым из крупных аукционных домов создаст собственное подразделение по выявлению поддельных предметов искусства. В этом году Sotheby's уже пришлось выплатить 8,4 млн фунтов клиенту, который купил у него поддельную картину читать на FT.com
Недвижимость
Антимонопольные органы Бразилии расследуют предполагаемый сговор строительных компаний во время проведения конкурса на выдачу контрактов на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2014 г. читать на FT.com
Компания Invitation Homes, созданная Blackstone, намерена провести IPO в ближайшие месяцы. Blackstone вложила $10 млрд в покупку конфискованных у владельцев домов в США, которые Invitation Homes теперь сдает в аренду читать на WSJ.com
Менеджмент
Коворкинговый гигант WeWork намерен быстро расширить бизнес в Индии на фоне высокой конкуренции в стране читать на WSJ.com
В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.