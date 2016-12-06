ЕС запретил ввоз яиц и мяса птицы с Украины

ЕС ввел запрет на поставки яиц и мяса птицы с территории Украины из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Украины.

Вспышка птичьего гриппа произошла в селе Новоалександровка, которое расположено в 20 км от границы с Крымом. В селе введен карантин. В селе содержится приблизительно 4500 птиц.

В ведомстве уточнили, что получено официальное уведомление о запрете на экспорт яиц из Херсонской области в Гонконг, а также мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в ЕС.

В ЕС направлена подробная информацию о мерах, которые приняты для ликвидации заболевания.