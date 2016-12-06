Сбербанк собрался обанкротить Останкинский молочный комбинат

Сбербанк собирается подать в суд иск о банкротстве «Останкинского молочного комбината». Соответствующее уведомление о намерении банк направил предприятию.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на данный момент в Арбитражном суде Москвы есть исковое заявление Сбербанка «об обеспечении имущественных интересов» к комбинату. Сумма исковых требований составляет около 368 млн руб.

Останкинский молочный комбинат принадлежит группе компаний «Милкиленд». Акции Milkiland N.V. с декабря 2010 г. обращаются на Варшавской фондовой бирже.

Выручка Останкинского комбината в прошлом году выросла до 7,6 млрд руб. с 7,1 млрд руб. в 2014 г. За девять месяцев 2016 г. выручка составила почти 5 млрд руб.