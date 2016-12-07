Роскачество забраковало треть продаваемого в России шампанского – РБК

Около 30% продаваемого в России полусладкого вина на деле оказывается сладким газированным винным напитком. К такому выводу пришли Роскачество и Росалкогольрегулирование по итогам проверки шампанского, пишет РБК со ссылкой на ее результаты. В ведомствах выводы не комментируют.

Шампанское было исследовано по 30 показателям. В их числе – наличие искусственной газации, дрожжей, массовая доля алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров. Были изучены образцы 56 торговых марок полусладкого игристого вина стоимостью от 150 до 6121 руб. Большинство из них были российского производства, но также анализировались игристые вина из Абхазии, Грузии, Италии, Испании, Украины и Франции. В итоге отклонения от нормы обнаружились в 17 образцах. Так, было выявлено несоответствие нормам ГОСТа по органолептике, содержанию этилового спирта, а также по искусственному добавлению углекислого газа.

«Фальсифицировать игристое вино можно при помощи внесенного углекислого газа: он при соблюдении технологии производства образуется в процессе брожения выжатого из раннего винограда сока», — говорит представитель Роскачества Марта Галичева. Искусственное внесение углекислого газа в России не запрещено, но и не рекомендуется Роскачеством для употребления, подчеркнули в организации. За рубежом этот показатель регулируется жестче. Внесенный углекислый газ обнаружился в торговых марках Brillante (изготовлено по заказу ООО «Золотая мануфактура»), «Крымское» (ООО «Крымский винный завод»), «Бальзам» (ООО «Бальзам»), «Винтрест-7» (ООО «Винтрест-7»), «РИСП» (филиал ОАО «МКШВ» — «Кавигрис»), «Винтаж» (ЗАО «ВИЛАШ»).

Качество виноматериалов не устроило экспертов в образцах «Ореанда» (ООО «Крымский винный дом»), «Ставропольское» (ООО «Винзавод «Надежда»), «Государственная торговая марка» («вино игристое белое традиционного наименования «Советское Шампанское»; ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»), «Цимлянское» (ОАО «Цимлянские вина»), Artemovsk Winery (ЧАО «Артемовск вайнери»), «Золотая балка» (ООО «Агрофирма «Золотая Балка») и «Ростовское золотое» (ООО «Ростовский комбинат шампанских вин»). Эта продукция признана «низкокачественным вином».

Еще одно нарушение связано с недостоверностью заявленной на маркировке информации. Так, объем этилового спирта в образце «Крымское игристое» (ГУП Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод») был меньше заявленного, а в образце «Сандильяно Десерт Гранд Кюве» (ООО «Алианта групп») содержание алкоголя на 2,5% превышало заявленное.