«Союзплодоимпорт» займется выпуском селедки под маркой Stolichnaya – «Коммерсантъ»

Производство селедочных пресервов под маркой Stolichnaya seledochka владелец одноименного водочного бренда ФКП «Союзплодоимпорт» планирует совместно с компанией «Русское море», пишет «Коммерсантъ». Компания, входящая в группу Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и Геннадия Тимченко, была инициатором проекта, утверждают собеседники издания. В «Союзплодоимпорте» уточнили, что для его реализации компании заключили долгосрочный лицензионный договор с «Русским морем». Обычно в таких случаях за пользование товарными знаками платится роялти. В «Русском море» партнерство подтвердили.

Выпуск пресервов Stolichnaya seledochka уже начался на белорусском заводе «Санта Бремор». В ФКП рассчитывают, что алюминиевые банки по 200 г. появятся на прилавках еще до Нового года. «В «Русском море» говорят о начале продаж в январе. Этот опыт может быть распространен и на другие принадлежащие «Союзплодоимпорту» бренды», - дают понять в ФКП.

Эксперты рассматривают проект как попытку увеличить продажи водки «Столичная». «Они сегодня замерли, и единственным доступным механизмом маркетинга без финансовой поддержки от государства остаются такие партнерства с частными компаниями», - рассуждает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По данным Nielsen, в августе-сентябре 2016 г. на «Столичную» приходился 1,1% рынка, она занимала 19-е место по продажам в России.