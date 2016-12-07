Российский бывший владелец футбольного клуба Xamax приговорен к трем годам тюрьмы в Швейцарии

В Швейцарии к трем годам тюрьмы приговорен чеченский бизнесмен Булат Чагаев, который с мая 2011 г. по январь 2012 г. был президентом футбольного клуба Neuchâtel Xamax. Как сообщает Swissinfo, суд кантона Невшатель признал его виновным в попытках мошенничества, налоговых махинациях, преступных ошибках в ведении бизнеса и в подделке документов. Приговор вынесен с двухлетней отсрочкой исполнения. Президент суда Александр Зайлер также обязал Чагаева выплатить штрафы и судебные издержки на общую сумму в 40 000 франков ($39 600).

Свою вину предприниматель не признал. Его чеченский адвокат требовал оправдания клиента или хотя бы, чтобы суд учел четырехлетний срок, который Чагаев провел под стражей. Прокурор требовал для подсудимого реальный срок в 3,5 г. лишения свободы.

Ближайший помощник Чагаева, бывший вице-президент Xamax Исдам Сатуев получил срок в 15 месяцев тюрьмы с отсрочкой.

Суд признал клуб Xamax банкротом в январе 2012 г.

Чагаев приобрел его в мае 2011 г. Через несколько недель были уволены или уволились главный тренер клуба, спортивный директор, несколько менеджеров и игроков, напоминает Swiss Info. Уже в ноябре в швейцарских СМИ появилась информация о том, что прокуратура предъявила бизнесмену обвинения в подделке документов. До этого швейцарские СМИ сообщили, что прокуратура подозревает Чагаева в подделке финансовой документации Bank of America. Также речь шла об отмывании денег и недобросовестном ведении дел. Дисциплинарный комитет швейцарской футбольной лиги (SFL) лишил зимой 2011-2012 гг. Xamax лицензии на выступление в чемпионате. Арбитражный и региональный суды отклонили апелляцию команды, после чего руководство Xamax признало клуб банкротом с долгами на уровне 23 млн швейцарских франков.

Xamax был переведен в региональную футбольную лигу, затем провел реструктуризацию бизнеса, начал усиливаться и завершил прошлый сезон на втором месте в лиге второго дивизиона. Пока он удерживает эту позицию.