Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 декабря 2016 года

Политика

Госсекретарь США Джон Керри намерен продолжить переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о ситуации в Сирии в Германии в среду. Но Лавров предупредил, что повстанцы должны покинуть Алеппо или будут уничтожены читать на WSJ.com читать на FT.com

У гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который может стать госсекретарем США, тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. При нем интересы США за границей могут измениться читать на WSJ.com

Экономика

Ожидается, что ЕЦБ в четверг продлит программу денежного стимулирования. Но у него могут возникнуть проблемы с нехваткой облигаций, которые он может приобрести читать на WSJ.com

ФРС США будет несложно повысить процентные ставки на следующей неделе. Гораздо сложнее Центробанку будет определиться со своей дальнейшей стратегией читать на WSJ.com

Укрепление доллара создает проблемы американским экспортерам и предоставляет возможности европейским читать на WSJ.com

Валютные резервы Китая сократились на $69,1 млрд до $3,05 трлн в ноябре на фоне снижения курса юаня и оттока капитала из страны читать на FT.com

Новые меры валютного контроля Китая создают проблемы работающим в стране зарубежным компаниям. Из-за них несколько европейских компаний не смогли перевести за границу деньги для выплаты дивидендов читать на FT.com

Избранный президент США Дональд Трамп хочет брать пример с Китая в финансировании инфраструктурных проектов. Пекин делает это с помощью специальных фондов, привлекающих деньги обычных инвесторов. Власти затем должны вернуть деньги инвесторам вместе с условленной прибылью. Но критики считают это лишь способом спрятать долги государства читать на WSJ.com

У экономики есть скрытая проблема – нехватка больших инноваций. За исключением персональных технологий изменения в повседневной жизни людей были несущественными в последние годы и десятилетия читать на WSJ.com

Индустрия

Дональд Трамп призвал Вашингтон отменить заказ на новые самолеты Air Force One компании Boeing, на которых летают президенты США, из-за их высокой стоимости. Он назвал сумму $4 млрд, но неясно, откуда она взялась читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Власти Южной Кореи намерены оштрафовать Volkswagen на рекордные для них $32 млн и предъявить уголовные обвинения пяти бывшим и нынешним сотрудникам компании из-за скандала с вредными выбросами читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала в среду утром. Инвесторы ждут переговоров ОПЕК с другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи в конце недели читать на WSJ.com

Благодаря соглашению ОПЕК цены на нефть выросли до самого высокого уровня более чем за год. Но аналитики по-прежнему видят ряд препятствий для сокращения добычи, из-за которых цены могут остаться волатильными читать на WSJ.com

Россия пообещала сократить нефтедобычу вместе со странами ОПЕК, но из-за этого могут пострадать российские энергетические компании читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell и Total намерены подписать соглашения с Ираном о разработке его нефтяных месторождений, несмотря на обещание Трампа отменить соглашение о его ядерной программе читать на WSJ.com

CME и Intercontinental Exchange планируют создать рынок деривативов, чтобы упростить торговлю сжиженным природным газом (СПГ) читать на WSJ.com

Финансы

Credit Suisse снизил некоторые целевые значения прибыли, но постарался убедить скептиков, что его стратегия по реструктуризации бизнеса работает. Гендиректор Тиджан Тиам пообещал еще сильнее сократить расходы читать на WSJ.com читать на FT.com

Верховный суд США во вторник помог властям, сделав более строгим понятие инсайдерской торговли. Он постановил, что следователям необязательно доказывать, что источник инсайдерской информации получил за нее что-нибудь взамен от друзей или родственников. Поэтому суд оставил в силе решение признать виновным Бассама Салмана, который торговал с помощью информации, полученной от родственника читать на WSJ.com читать на FT.com

Обвалу фунта на 9% в течение 40 секунд в октябре способствовали действия «запаниковавшего» трейдера Сitigroup в Токио, говорят знакомые с ситуацией люди читать на FT.com

Еврокомиссия оштрафовала Credit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase на 485 млн евро за манипулирование ставкой EURIBOR читать на FT.com читать на WSJ.com

Руководители американских банков на конференции Goldman Sachs во вторник выразили надежду, что администрация Трампа поможет сектору, смягчив регулирование, снизив налоги и повысив процентные ставки читать на FT.com

Технологии

Белоруссия намерена стать «Кремниевой долиной» Восточной Европы. Участники отрасли отдают должное Парку высоких технологий - особой экономической зоне на востоке Минска читать на WSJ.com

Финский город Сало, бывший когда-то центром производства мобильных телефонов Nokia, переживает возрождение. Оставшиеся там квалифицированные сотрудники и инфраструктура привлекают стартапы читать на WSJ.com

Японская SoftBank пообещала инвестировать $50 млрд в США в течение четырех лет. Об этом сообщил Дональд Трамп после встречи с гендиректором SoftBank Масаёси Соном, но детали почти неизвестны читать на FT.com читать на WSJ.com

Компании из Кремниевой долины хотят изменить автомобили, медицинские и домашние устройства. Но разрабатывать физические объекты им гораздо сложнее, чем программное обеспечение. Это видно на примере беспилотников Google для доставки товаров читать на WSJ.com

Верховный суд США во вторник принял решение в пользу Samsung в патентном споре с Apple. Он постановил, чтобы суд низшей инстанции пересчитал размер компенсации, причитающейся американской компании за копирование дизайна смартфонов, поэтому спор продолжится. Samsung должна была заплатить Apple $399 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Антимонопольные органы Великобритании оштрафовали Pfizer более чем на $100 млн за то, что компания продала национальной службе здравоохранения лекарство от эпилепсии по завышенной цене. Pfizer намерена подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистая прибыль IKEA по итогам года выросла на 20% до 4,2 млрд евро благодаря высокому росту продаж в Китае и других странах читать на FT.com читать на WSJ.com

Нижняя палата японского парламента во вторник приняла закон об отмене запрета на казино. Это первый шаг на пути к легализации рынка потенциальным размером $40 млрд читать на FT.com

Менеджмент

Инвесторы и критики обращают пристальное внимание на размер денежной компенсации топ-менеджеров. Но, как показало исследование Equilar, быстрее растет вознаграждение в виде таких привилегий, как поездки на корпоративных самолетах или билеты на мероприятия. Например, Amazon тратит более $1,5 млн на службу безопасности Джеффа Безоса читать на WSJ.com

Руководители более 20 крупных американских компаний подписались под инициативой, направленной на то, чтобы к 2030 г. половину высоких корпоративных постов занимали женщины читать на WSJ.com

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