Дерипаска подал иск к Черногории из-за экспроприации своих инвестиций

Российский предприниматель и президент En+ Group Олег Дерипаска подал иск в суд на Черногорию в качестве физического лица из-за экспроприации своих инвестиций в этой стране, передает «РИА Новости» со ссылкой на директора по связям с общественностью Центрально-европейской алюминиевой компании (ЦЕАК) Андрея Петрушинина.

ЦЕАК, являющаяся дочерней структурой En+, до середины 2013 г. управляла предприятиями, находящимися в частичной собственности бизнесмена в Черногории. «Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро», — отметил Петрушинин.

По мнению Дерипаски, экспроприация его инвестиций в «Комбинате алюминия Подгорица» (КАП) и «Руднике бокситов Никшич» (РБН) была незаконной. Контрольную долю в КАП и РБН Дерипаска приобрел в 2005 г. Тогда бывшая югославская республика привлекала инвестиции из-за границы для спасения находящихся в плохом состоянии госпредприятий.

«Однако после получения значительных и своевременных вложений в КАП со стороны господина Дерипаски Черногория затем предприняла серию недружественных шагов, чтобы вывести эти компании из-под его контроля», — пояснил Петрушинин.

По его словам, власти страны решили не вести переговоров с бизнесменом, в результате которых он мог бы продолжить инвестиции в КАП и РБН. Они решили вновь национализировать компании, что сделало дальнейшее сотрудничество невозможным. «Действия Черногории в конце концов привели к тому, что КАП в 2013 г. был объявлен неликвидным. Эта мера уничтожила полную стоимость инвестиций господина Дерипаски. До сегодняшнего дня господин Дерипаска не получил никакой компенсации со стороны Черногории», — отметил Петрушинин.

В 2013 г. власти Черногории открыли процедуру банкротства завода, задолженность которого на тот момент составляла 350 млн евро (причем более 50% долга было перед ЦЕАК и структурами En+). Было введено внешнее управление. Российские менеджеры были вынуждены покинуть предприятие.

«Дерипаска требует арбитражного разбирательства против Черногории по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) и ссылается на двустороннее инвестиционное соглашение между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией, которое было подписано в 1995 г. Место арбитража будет определено позже», — добавил Петрушинин.