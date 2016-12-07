В Великобритании Pfizer оштрафовали на $106 млн за завышение цен

Антимонопольная служба Великобритании оштрафовала фармакологические компании Pfizer и Flynn Pharma за завышение цен на лекарства, передает Bloomberg. В частности, Pfizer выписан штраф в размере 84,2 млн фунтов стерлингов ($106 млн), Flynn - на 5,2 млн фунтов.

Как установило ведомство, в 2012 г. цену на лекарство против эпилепсии Epanutin подняли на 2600% - с 2,8 фунта за упаковку в 100 мг до 67,5 фунтов. Стоимость препарата увеличилась после того, как Pfizer передала права на его распространение Flynn. Последняя стала продавать его под его названием - «фенитоин натрия».

«Компании воспользовались дебрендингом, чтобы поднять цены на лекарство, от которого зависят многие тысячи пациентов. Повышение цены обошлось системе здравоохранения и налогоплательщикам в десятки миллионов долларов», - отметили в ведомстве.

Компании с такой позицией не согласны и собираются обжаловать начисление штрафа. По их мнению, до продажи прав на распространение лекарства его стоимость регулировалась властями и была настолько низкой, что компания терпела убытки от производства препарата.