Разработана схема онлайн-торговли алкоголем – «Коммерсантъ»

Российские ритейлеры совместно с компаниями алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. В консультациях участвовали представители Simple, ДП «Трейд», «Утконоса», X5 Retail Group, Auchan, Metro Cash & Carry, а также и отраслевые объединения, в том числе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Комитет производителей алкогольной продукции, Союз виноделов России.

Схема, на которую ссылается издание, предполагает подключение склада интернет-магазина к ЕГАИС через универсальный транспортный модуль и постановку на учет в Росалкогольрегулировании (РАР). Доставка спиртного допускается только штатными курьерами интернет-магазина, оснащенными терминалом с 2D-сканером и функцией онлайн-обмена данными с модулем ЕГАИС в режиме онлайн, а также мобильной кассой с возможностью распечатывать QR-код ЕГАИС.

В обязанности курьера будет входить проверка возраста клиента. Расчеты должны проводиться по карте. Курьер сканирует штрихкод акцизной марки, запрос на оплату отправляется в ЕГАИС, где проходит поверка акцизной марки, а также фиксируется дата и время продажи. По окончании маршрута курьера сверяется информация штрихкода акцизной марки, подобранной под заказ на складе, с тем, что было продано на деле.

В Минфине с инициативой пока не знакомы. На экспертном совете при РАРе оно не рассматривалось, сообщили в РАРе.

Представитель Ozon.ru считает предложение «логичным» и допускает «большие» инвестиции в запуск онлайн-торговли алкоголем. По оценке исполнительного директора Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, оборудование для курьера, лицензия и организация доставки обойдутся в 80 000–100 000 руб.