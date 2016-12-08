«Роснефть» выделит шести «дочкам» беспроцентные займы на 600 млрд рублей

«Роснефть» согласовала предоставление беспроцентных займов в размере более 600 млрд руб. шести дочерним предприятиям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании, это «РН-Юганскнефтегаз», «РН – Северная нефть», «РН-аэро», «РН-бункер», «РН-Краснодарнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз». Они получат займы сроком на 10 лет.

7 декабря «Роснефть» завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд руб., ставка первого купона составит 10,1% годовых. Бумаги размещались по открытой подписке.