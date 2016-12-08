«Русгидро» не исключила выхода из всех алюминиевых проектов

ПАО «Русгидро» не исключило выхода из всех алюминиевых проектов, в том числе достройки Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) или участия в Тайшетском проекте UC Rusal, заявил первый замгендиректора компании Джордж Рижинашвили. «Такое решение тоже может быть», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Определенность должна наступить до конца I квартала 2017 г., когда свои выводы энергокомпания должна представить курирующему вице-премьеру Юрию Трутневу, сказал руководитель «Русгидро» Николай Шульгинов в ходе дня инвестора компании. Варианты - решение о продолжении участия в строительстве Богучанского алюминиевого завода и его достройка до 600 000 т алюминия, участие в Тайшетском проекте - или ни в одном из них, пояснил Шульгинов. Он уточнил, что UC Rusal предложила «Русгидро» отказаться от достройки второй очереди БоАЗ и «уйти в достройку Тайшетского завода».