Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 декабря 2016 года

Политика

Сирийские повстанцы и Запад призывают к скорейшему прекращению боевых действий в Алеппо. Силы сирийского президента Башара Асада, которых поддерживает российская авиация, близки к тому, чтобы взять город читать на FT.com читать на FT.com

Сирийские повстанцы надеются, что враждебность избранного президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану воспрепятствует улучшению отношений Вашингтона с Москвой читать на WSJ.com

Потенциальный конфликт интересов Дональда Трампа на посту президента США невозможно оценить в полной мере, так как он контролирует свои активы с помощью сети обществ с ограниченной ответственностью и других организаций читать на WSJ.com

Точка зрения

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и избранного президента США Дональда Трампа объединяет уверенность в том, что они смогут заключить важные соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому перед Японией и Россией сейчас открывается редкая возможность нормализовать отношения и Запад должен это приветствовать, считает Йоичи Фунабаси, председатель Фонда инициативы «Восстановление Японии» читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне. Центробанк продолжит тратить 80 млрд евро в месяц на покупку облигаций до марта 2017 г., но затем – по 60 млрд евро в месяц до декабря 2017 г. Если потребуется, он продлит программу покупки активов читать на WSJ.com

Россия близка к тому, чтобы впервые провести эмиссию номинированных в юанях гособлигаций. Она может состояться в начале 2017 г. читать на FT.com

Немецкие компании увеличивают инвестиции в Россию несмотря на предупреждения Запада о возможном введении новых антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии читать на WSJ.com

Прошло уже три года с начала уличных протестов, приведших к смене власти на Украине, но прямые иностранные инвестиции в страну до сих пор не восстановились. Если в 2013 г. иностранные компании инвестировали $4,6 млрд в 82 проекта, то в 2015 г. - $484 млн в 19 проектов, а за первые девять месяцев 2016 г. - $536,6 млн в 20 проектов, согласно fDi Markets. Хотя страна добилась некоторого прогресса в улучшении делового климата читать на FT.com

Руководитель Национального бюро статистики Китая Нин Цзичжэ признал, что некоторые данные о состоянии экономики страны неверны и существует проблема с их фальсификацией читать на FT.com

Индустрия

Совокупная прибыль авиакомпаний в этом году достигнет рекордных $35,6 млрд, но затем снизится, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) читать на WSJ.com

Автомобили

Еврокомиссия может подать в суд на семь стран ЕС за то, что они не боролись с манипулированием уровнем вредных выбросов автопроизводителями, включая Volkswagen читать на FT.com

Энергоресурсы

Glencore и суверенный фонд Катара неожиданно приобрели за 10,5 млрд евро 19,5% акций «Роснефти». Также Glencore заключила с «Роснефтью» пятилетнее соглашение о поставках нефти читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп обещал возродить добычу угля в США, но энергетические компании, возможно, уже не связывают с ним свое будущее. Так, Consol Energy, добывавшая уголь с середины XIX в., теперь сосредоточилась на природном газе, а Аппалачи становятся ведущим регионом добычи газа в США читать на WSJ.com

Финансы

Треть банков из развивающихся стран имели негативный прогноз по кредитному рейтингу на конец III квартала, согласно Fitch Ratings. Это даже немного больше, чем во время финансового кризиса читать на FT.com

Италия просит ЕЦБ предоставить время до середины января на спасение банка Monte dei Paschi di Siena в связи с отставкой Маттео Ренци с поста премьер-министра. Если Рим будет вынужден рекапитализировать банк сейчас, держатели его облигаций понесут убытки читать на FT.com

Инвесткомпания Amundi планирует привлечь до 2 млрд евро путем допэмиссии акций, чтобы приобрести конкурента Pioneer, принадлежащего итальянскому банку UniCredit читать на FT.com

Китайские банки скрывают займы, выданные более чем на $2 трлн, называя их инвестициями. Это позволяет им не откладывать достаточно капитала для покрытия возможных убытков, но это рискует привести к кризису читать на WSJ.com

Активы под управлением хедж-фондов выросли до рекордных $2,97 трлн в III квартале несмотря на сложное начало года для отрасли. Причем некоторые хедж-фонды показали очень хорошие результаты читать на FT.com

Bank of New York Mellon был не способен обрабатывать запросы клиентов о проведении платежей, отправляемые ими через систему SWIFT, в течение 19 часов на этой неделе читать на WSJ.com

Технологии

Microsoft сотрудничает с производителем чипов Qualcomm над выпуском новых планшетов и ноутбуков. Первой это позволит диверсифицировать свою технологическую базу, а второй — выйти на новые рынки читать на WSJ.com

Nintendo на следующей неделе запустит на мобильных устройствах Apple игру Super Mario Run. Это будет одним из ее самых смелых шагов к тому, чтобы остаться конкурентоспособной на рынке видеоигр читать на WSJ.com

Sony планирует сделать некоторые из известных игр для PlayStation доступными и для смартфонов со следующей весны. Даже Sony становится трудно игнорировать этот привлекательный рынок, говорят аналитики читать на FT.com читать на WSJ.com

iPhone 7 был самым продаваемым смартфоном в США, Великобритании и Японии в августе-октябре, согласно исследованию Kantar Worldpanel ComTech. Apple извлекла выгоду из отзыва Samsung Galaxy Note 7 читать на FT.com

Встреча гендиректора SoftBank Масаёси Сона и Дональда Трампа вызвала разговоры о том, что американский мобильный оператор Sprint, принадлежащий японской компании, может снова попытаться приобрести конкурента T-Mobile US читать на WSJ.com

Fitbit в среду подтвердила покупку Pebble, пионера в разработке программного обеспечения для умных часов. Это должно помочь Fitbit быстрее выпускать носимые устройства для ухода за здоровьем читать на FT.com

Потребительский рынок

Электронные сигареты представляют серьезный риск для здоровья подростков и молодых людей, предупредил главный хирург США Вивек Мерфи. Поэтому он призывает ужесточить регулирование и налогообложение отрасли читать на WSJ.com

Верховный суд Китая постановил, что права на использование китайского перевода фамилии Майкла Джордана принадлежат бывшему баскетболисту. Однако местная Qiaodan Sports все равно сможет сохранить большинство своих товарных знаков читать на FT.com читать на WSJ.com

Менеджмент

То, что Говард Шульц уйдет с поста гендиректора Starbucks и станет председателем совета директоров, необычно для такой крупной компании. У этого решения могут обнаружиться подводные камни, отмечают эксперты. Но Шульц обещает не вмешиваться в работу нового гендиректора читать на WSJ.com

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