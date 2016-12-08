McDonalds станет налоговым резидентом Великобритании

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. намерена перенести свою налоговую резиденцию для уплаты налогов на прибыль, получаемую за пределами США, из Люксембурга в Великобританию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

McDonald's создаст новую международную холдинговую компанию со штаб-квартирой в Великобритании, которая будет получать большую часть средств от лицензирования интеллектуальной собственности сети франчайзинговым компаниям, действующим вне США. Она будет выплачивать корпоративный налог в соответствии с британской ставкой, составляющей 20%.

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хэммонд подтвердил намерение снизить ставку до 19% в следующем году и довести ее до 17% к 2020 г.

В настоящее время компания «прописана» в целях налогообложения в Люксембурге, где действует ставка налога на корпоративную прибыль в размере 20%. Тем не менее, ее обвиняют в получении незаконной выгоды от налоговых послаблений и недоплате налогов на сумму свыше 1 млрд евро в Европе в 2009-2013 гг.

Фирма отвергает эти обвинения, утверждая, что заплатила в ЕС корпоративных налогов на сумму более $2,5 млрд в 2011-2015 гг. по средней ставке в 27%.