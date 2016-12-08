Анонс «Ведомостей» на 8 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россияне решили заработать на задержках авиарейсов;
Китайские банки спрятали $2 трлн кредитов;
рынок управления активами стоит на пороге революционных изменений.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как банки заманивают вкладчиков под Новый год
и статью на полосе «Комментарии»: краху СССР нет исчерпывающего объяснения.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».