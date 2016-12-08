Анонс «Ведомостей» на 8 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне решили заработать на задержках авиарейсов;

Китайские банки спрятали $2 трлн кредитов;

рынок управления активами стоит на пороге революционных изменений.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как банки заманивают вкладчиков под Новый год

и статью на полосе «Комментарии»: краху СССР нет исчерпывающего объяснения.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».