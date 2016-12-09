РБК хочет привлечь чиновников правительства к тяжбе с «Роснефтью»

РБК намерен привлечь представителей правительства к судебному разбирательству с «Роснефтью» на 3,179 млрд руб. из-за публикации о подготовке к приватизации 19,5% акций компании. Как объясняет РБК, это будут чиновники, которых компания предупреждала о рисках готовящейся сделки. Медиахолдинг уверен, что менеджмент «Роснефти», как и положено, предупреждал правительство о возможных рисках, связанных с приватизацией 19,5% акций компании, говорит директор по юридическим вопросам РБК Тимофей Щербаков, поэтому компания планирует привлечь к процессу чиновников правительства. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Роснефти» на 12 декабря.

В статье от 11 апреля «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» говорилось, что в преддверии приватизации главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил обязать потенциального покупателя не заключать акционерное соглашение с британской BP (владеет почти 20% госкомпании), чтобы она не смогла получить напрямую или вместе с партнером блокирующий пакет акций. По словам одного из источников РБК, в начале февраля в правительстве прошло совещание, на котором выступал Сечин. «В презентации, которую делал глава госкомпании, говорилось чуть ли не о 30 рисках, в том числе об усилении влияния ВР, — рассказывал потом собеседник РБК. — Просто вы написали только об одном».

В банке Intesa отказались от каких-либо комментариев. Так же поступили и в аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует приватизацию).

На заседании 11 ноября суд отклонил ходатайство РБК о привлечении в качестве третьей стороны компании BP, отношения с которой, по утверждению представителей «Роснефти», могли испортиться из-за публикации статьи о подготовке приватизации.