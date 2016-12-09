Налоговики предлагают ввести акцизные марки на пиво

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает ввести акцизные марки и лицензирование на все напитки, изготовленные на основе пива. Такое предложение ведомство внесло на рассмотрение заседания Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, которое состоялось 30 ноября 2016 г. под председательством Александра Хлопонина, говорится на Информационном портале алкогольного рынка Alcomarket.info.

Представители налоговых органов отметили, что значительная часть производимой и отгружаемой в розницу пивосодержащей продукции не декларируется производителями. При этом производители не несут значительной ответственности за недостоверные данные, попадающие в систему ЕГАИС. «ФНС России полагает необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, регулирующее деятельность налогоплательщиков, осуществляющих производство и оборот сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков, изготовленных на основе пива, в части введения норм о лицензировании и маркировки данных видов продукции федеральными специальными марками, а также строго регламентировать использование вкусовых и ароматических добавок при их производстве», - говорится в материалах повестки дня заседания Правительственной комиссии (копия есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Введение маркировки позволит сосчитать, сколько пива произведено и продано в России, с точностью до бутылки, что, соответственно, повысит контроль за оборотом этой продукции и эффективность налогообложения», - говорит Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. По его информации, стоимость одной акцизной марки составит 1,8 руб.