В центральном офисе «Почты России» прошла выемка документов

Силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве, причины пока неизвестны, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Силовики изъяли часть документов, связанных с их расследованием. Какие именно документы и по какому точно делу, пока неизвестно», – отметил источник.

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, выемка производилась в рамках доследственной проверки по материалам Генпрокуратуры об обстоятельствах дела о премии гендиректора госкомпании Дмитрия Страшнова. Представитель СКР от комментариев отказался.

Представитель «Почты России» опроверг информацию об обысках, но сообщил, что 7 декабря по запросу правоохранительных органов компания передала им документы. Он уточнил, что материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия. Другой источник «Ведомостей» слышал от чиновников Минкомсвязи о выемке ФСБ документов в «Почте России», однако ее причина ему неизвестна. Представителю Минкомсвязи о выемке документов не известно.

25 ноября Генпрокуратура потребовала завести уголовное дело в отношении Страшнова по факту злоупотребления полномочиями. В результате проверки ведомство выявило факт незаконной выплаты ему вознаграждения в 2014 г. в размере 95,4 млн руб. По оценке Генпрокуратуры, сумма вознаграждения должна была составить лишь 3,2 млн руб. Сам Страшнов назвал выплату себе бонуса законной, назвав всю ситуацию «излишне перегретой».

Минкомсвязи в конце октября подготовило приказ об установлении предельного уровня соотношения зарплаты главы «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты работников списочного состава «Почты России». Из документа следует, что зарплата гендиректора превысит 500 средних зарплат работников «Почты», замруководителя – 350 средних зарплат, а главного бухгалтера – 150. Таким образом, ежемесячный оклад Страшнова в будущем может составить 10 млн руб., годовой – 120 млн руб.