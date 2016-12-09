Болгария выплатила «Росатому» долг за АЭС «Белене»

Болгария полностью погасила задолженность перед «Росатомом» за АЭС «Белене».

«Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью погасила задолженность перед российским АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ) в рамках исполнения решения арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС "Белене"», - сообщил департамент коммуникаций госкорпорации.

Соглашение о строительстве АЭС «Белене» было подписано с «Росатомом» еще в 2006 г., однако генеральный контракт на строительство так и не был заключен и строительство не началось. Проект предполагал строительство АЭС с двумя блоками. В марте 2012 г. Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для «Белене», был собран реактор для болгарской АЭС. «Росатом» предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В июне этого года Арбитражный суд при международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу «Атомстройэкспорта» в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн. Помимо этого до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 130 000 евро.

В сентябре правительство Болгарии одобрило законопроект о предоставлении финансовой помощи НЭК для выплаты обязательств за «Белене». Тогда сообщалось, что если Болгария осуществит платеж в период с 16 по 25 декабря, «Атомстройэкспорт» откажется от взыскания 55% суммы начисленных процентов.

В октябре «Атомстройэкспорт» и НЭК подписали соглашение о выплате долга. НЭК к тому моменту уже произвела первый платеж в размере 5 млн евро.