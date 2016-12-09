Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 декабря 2016 года

Политика

Россия усиливает военное присутствие в Калининградской области. Вашингтон и Брюссель видят в этом проверку лояльности избранного президента США Дональда Трампа НАТО читать на WSJ.com

Россия в четверг вечером заявила, что сирийская армия приостановила военные действия на востоке Алеппо, чтобы позволить мирным жителям эвакуироваться. Но они и повстанцы это опровергли читать на FT.com

Взятие Алеппо позволит сирийскому президенту Башару Асаду победить в гражданской войне, считают его сторонники и эксперты. Но на этом конфликт в стране вряд ли завершится читать на FT.com

Более 1000 российских атлетов были вовлечены в правительственную допинговую программу в 2011-2015 гг., сказано в новом докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) читать на WSJ.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью FT пригрозил, что его страна не ратифицирует соглашение об ассоциации Украины с ЕС, если не получит гарантии, что сделка не будет шагом на пути вступления Украины в блок и что Нидерландам не придется оказывать военную поддержку Киеву читать на FT.com

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом. Теперь решение должен принять Конституционный суд читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Некоторые крупные хедж-фонды обеспокоены, что программы центробанков по покупке облигаций, в результате которых на мировые рынки вкачиваются триллионы долларов, могут плохо закончиться читать на WSJ.com

Участники финансовых рынков уверены, что процентные ставки в США будут оставаться относительно низкими. Но они могут недооценивать риторику Дональда Трампа, полагают некоторые эксперты. Возможно, повышение ставок на следующей неделе окажется началом серии таких действий читать на FT.com

Опрошенные WSJ экономисты сомневаются, что Дональду Трампу удастся увеличить число рабочих мест в производственном секторе в США. Прежде всего они связывают это с автоматизацией и ростом производительности читать на WSJ.com

Сейчас лишь около половины 30-летних американцев зарабатывают больше, чем их родители в том же возрасте, выявило исследование. Для сравнения: в 1970 г. их доля была равна 92%. По мнению экономистов, изменить этот тренд будет очень сложно даже при быстром экономическом росте читать на WSJ.com

Индустрия

Авиационные регуляторы США рассматривают идею разрешить авиапассажирам разговаривать по мобильным телефонам во время полета. При этом предполагается, что авиакомпании будут сами решать, предоставлять ли такую услугу читать на WSJ.com

Южноафриканская Sibanye Gold планирует приобрести за $2,2 млрд американскую Stillwater Mining, чтобы увеличить свою добычу платины и диверсифицировать бизнес читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром укрепились накануне переговоров ОПЕК и других экспортеров нефти о сокращении добычи читать на WSJ.com

ОПЕК в субботу проведет переговоры с другими экспортерами нефти о сокращении добычи. Это станет первым тестом для недавнего соглашения ОПЕК читать на WSJ.com

Инвестиция нефтяного трейдера Glencore в «Роснефть» позволит ему укрепить свои позиции на российском нефтяном рынке, на котором он когда-то доминировал читать на WSJ.com

Инвестиция в «Роснефть» означает, что Glencore снова возвращается к заключению сделок. Однако из-за недавних проблем с долгом сама Glencore будет владеть лишь 0,5% акций «Роснефти» читать на FT.com

Операции по геологической разведке станут более рентабельными у энергетических гигантов в 2017 г., прогнозирует Wood Mackenzie. Этому должно поспособствовать то, что они сократили издержки и сосредоточились на более многообещающих районах читать на FT.com

Недавнее соглашение ОПЕК вселяет надежду на рост цен на нефть, но это вряд ли спасет от убытков инвесторов американских нефтяников, уже подавших заявление о банкротстве и защите от кредиторов читать на WSJ.com

Финансы

Крупные инвестбанки дают оптимистичные прогнозы о ситуации на финансовых рынках в 2017 г. Но инвесторы не должны расслабляться. Хоть прогнозы банков о росте фондовых рынков в этом году пока довольно точны, это скорее везение читать на WSJ.com

Аннуитетный провайдер Athene Holding, которого поддерживает Apollo Global Management, привлек $1,1 млрд с помощью IPO. Компания оценена почти в $8 млрд, поэтому она стала второй по величине, проведшей IPO в США в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock процветала после финансового кризиса. При этом ее руководитель Ларри Финк имел хорошие отношения с Белым домом. Но Финк - демократ, поэтому благоприятная для него экономическая и регуляторная обстановка может измениться с избранием президентом Дональда Трампа и конгрессом, находящимся под контролем республиканцев читать на FT.com

Технологии

Ожидается, что следующая модель iPhone будет оснащена OLED-дисплеями. Но пока практически единственным крупным производителем небольших OLED-дисплеев является Samsung, поэтому другим поставщикам Apple придется делать большие инвестиции в их производство, что может негативно отразиться на их финансовых результатах читать на WSJ.com

Китайская Fujian Grand Chip Investment в четверг отказалась от покупки немецкого производителя чипов Aixtron за 670 млн евро после того, как США заблокировали сделку из соображений национальной безопасности читать на WSJ.com читать на FT.com

Акционеры Facebook подали иск, обвиняя члена совета директоров Марка Андриссена в конфликте интересов и сговоре с Марком Цукербергом. Они недовольны решением Facebook создать новый тип акций, чтобы позволить Цукербергу продать большую часть своих акций, при этом сохранив контроль над компанией читать на FT.com

Медиабизнес

Time Inc. наняла банки помочь ей найти потенциального покупателя или партнера, чтобы защититься от желающей ее приобрести группы инвесторов читать на WSJ.com

Крупные бренды ненароком помогают сайтам фейковых новостей, так как их реклама появляется на этих сайтах, принося им доход читать на WSJ.com

Потребительский рынок

McDonald's в четверг объявил, что перенесет центр налогообложения зарубежной прибыли из Люксембурга в Великобританию. Компания реструктурировала бизнес из-за расследования Еврокомиссии читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Lego Йорген Виг Кнудсторп, который в январе возглавит новую организацию Lego Brand Group, в интервью WSJ рассказал о своей будущей работе по развитию и защите бренда компании читать на WSJ.com

Менеджмент

Amazon сравнила свой первый продуктовый магазин, представленный на этой неделе, с самоуправляемым автомобилем, потому что в нем не будет кассиров. Может ли этот эксперимент быть свидетельством тренда – исчезновения кассиров? Ситуация неоднозначная, потому что некоторые ритейлеры, наоборот, инвестируют в работу сотрудников, несмотря на развитие технологий читать на FT.com

Некоторые люди, работавшие за границей, возвращаясь домой, испытывают разочарование, и им сложно приспособиться к прежней жизни. В этом случае компании рискуют потерять сотрудников, которые могут использовать свой зарубежный опыт, чтобы найти другую работу читать на FT.com

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