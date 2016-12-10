Новак подтвердил готовность России сократить добычу на 300 000 баррелей

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия на переговорах со странами ОПЕК и не-ОПЕК будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств по сокращению добычи на 300 000 баррелей в сутки.

«Мы свои обязательства объявили и будем придерживаться тех цифр, которые мы ранее говорили. Те страны, которые не-ОПЕК собрались здесь, я думаю, суммарно будет около 600 000», – сказал Новак.

Сегодня в Вене состоится совещание ОПЕК с не членами картеля. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Россия обещала взять на себя четверть.