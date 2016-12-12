Структуры Абрамовича и Абрамова требуют с акционера «Азбуки вкуса» до $150 млн - РБК

Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова обратились в кипрский суд для взыскания с акционера «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина до $150 млн. средств по кредиту, взятому под залог его доли в сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Вдовину. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к одному из истцов. По его словам, Вдовин готов был расплатиться по кредиту заложенным пакетом, но кредиторам этот проект неинтересен как отдельный бизнес. «Они намерены взыскать именно ранее выданные кредитные средства», - говорит источник издания.

Кредит был взят в 2014 г. на выкуп доли совладельцев «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. Вместе с Вдовиным, а также Алексеем Масловским и Питером Хамбро, они в равных долях владели кипрской холдинговой компанией V.M.H.Y. Holdings Limited. Ее главным активом были 43% «Азбуки вкуса», контрольный пакет которой находится у основателей Максима Кощеенко и Олега Лыткина. Общий объем привлеченных средств собеседники РБК ранее оценивали в $125–150 млн. «Сначала сделка была обеспечена акциями всех бизнесменов, но в итоге в залоге остался только пакет Вдовина», - говорит источник, близкий к партнерам сети.

Кредитные средства также могли быть направлены на выплату Якубовскому за его долю в других проектах, включая М2М Прайвет банк, М2М Asset Management, Азиатско-Тихоокеанский банк и Bank M2M Europe и другие.