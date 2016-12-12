Суд отказался приобщить к делу дополнительные обоснования ущерба «Роснефти» от статьи РБК

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство «Роснефти» о приобщении к делу дополнительных обоснований оценки ущерба, который компания понесли из-за публикации РБК. Как сообщает РБК, это решение было принято на заседании по разбирательству нефтяной компании и медиахолдинга на 3,179 млрд руб. Суд отказал истцам, поскольку они не представили эти документы заранее. Представители «Роснефти» говорили, что сами получили дополнительные обоснования только 8 или 9 декабря.

До этого суд отклонил ходатайство адвоката РБК Евгения Резника о рассмотрении новых доказательств.

Основанием для иска «Роснефти» стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,179 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей. Эта сумма была рассчитана аудиторской компанией «Центр профессиональной оценки» (ЦПО) именно как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» – британской BP.