«Роснефть» заплатит до $2,8 млрд за долю в египетском блоке Шорук

Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку, по которой «РН-Эксплорейшн» купит у IEOC Production B.V., гарантом которой выступает Eni International B.V., 30% доли в договоре концессии в отношении блока Шорук в Египте (договор концессии). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение российской нефтяной компании. Также одобрена покупка 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющемся оператором проекта на этапе разработки.

Покупателю предоставляется опцион сроком действия до 31 декабря 2017 г. на приобретение 5% доли в договоре концессии и 2,5% акций СП.

Цена сделки – до $2,8 млрд.