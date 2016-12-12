Суд отказался вызывать пресс-секретаря «Роснефти» на заседание по иску к РБК на 3,179 млрд рублей

Представитель РБК заявил ходатайство о вызове в суд пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева на заседание по разбирательству нефтяной компании и медиахолдинга на 3,179 млрд руб. Как передает корреспондент «Ведомостей», он мотивировал это тем, что журналисты просили Леонтьева прокомментировать достоверность излагаемых сведений перед их публикацией. Журналист Людмила Подобедова сообщила, что до публикации звонила Леонтьеву, который отказался от комментариев: «У меня не было никаких оснований считать эту информацию недостоверной. Я как журналист выполнила свою работу, а меня упрекают в непрофессионализме».

Арбитражный суд Москвы отклонил это ходатайство.

Основанием для иска «Роснефти» стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,179 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей. Эта сумма была рассчитана аудиторской компанией «Центр профессиональной оценки» (ЦПО) именно как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» – британской BP.