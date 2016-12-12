«Роснефть» объяснила, почему не поссорилась с ВР после статьи РБК: «Мы сработали на опережение»

Представитель «Роснефти» не располагает сведениями, обращалась ли BP к «Роснефти» после выхода текста РБК, который стал поводом для иска к медиахолдингу на 3,179 млрд руб. Это из Арбитражного суда Москвы сообщает корреспондент «Ведомостей». По словам представителя «Роснефти», российская компания не обращалась официально к BP: «Мы не ждали от BP претензий по публикации, мы сработали на опережение, отношения между акционерами не всегда предполагают официальных обращений, Сечин приватно встречался с представителями BP, отношения между партнерами после этого нормализовались.

Это заявление было сделано в ответ на уточняющие вопросы ответчиков, в том числе на вопрос соавтора статьи Тимофея Дзядко: «Известно ли представителям "Роснефти" об официальных заявлениях BP, что у партнеров прекрасные отношения и о том, что компании уже после выхода текста создали новое совместное предприятие?». Представитель «Роснефти» на это дал понять, что нормализации отношений помогли именно действия компании.

Представители РБК на это заявили, что в соответствии с законодательством любые заявления в суде нужно подтверждать документами или с помощью свидетелей: «Где доказательства встречи Сечина с представителями BP? Где доказательства, что отношения необходимо было "нормализовывать"?»