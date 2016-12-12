«Газпром» купил 50% Nord Stream 2 AG

«Газпром» приобрел 50% оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы российской компании.

В ноябре совет директоров «Газпрома» на заочном заседании одобрил заключение «Газпромом» соглашения о расторжении соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Тогда представитель «Газпрома» сказал ТАСС, что расторжение соглашения акционеров Nord Stream 2 является формальным шагом и создает основу для определения дальнейших путей сотрудничества с западными партнерами для реализации проекта.

Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании расположена в Цуге (Швейцария). До сих пор компания на 100% принадлежала нидерландской «дочке» «Газпрома» Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.