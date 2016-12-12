Сечин прибыл в Каир

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 11 декабря прибыл в Каир и обсудит с египетским руководством вопросы энергетического сотрудничества России и Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники. По их информации, на 12 декабря запланирована встреча Сечина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По информации издания Al Balad, одна из тем на повестке дня – создание инвестиционного фонда с участием Египта, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ОАЭ. Вопрос об инвестиционном фонде объемом $5 млрд обсуждался еще в начале года в Каире на заседании российско-египетской межправкомиссии. Инвестиции фонда планируется направлять в строительство метро, железной дороги, логистического центра и туристического комплекса. Также планируется обсуждение ряда инвестиционных проектов в энергетике.

7 декабря совет директоров «Роснефть» одобрил сделку, по которой «РН-Эксплорейшн» купит у IEOC Production B.V., гарантом которой выступает Eni International B.V., 30% доли в договоре концессии в отношении блока Шорук в Египте (договор концессии), сообщил ранее «Интерфакс». Из сообщения «Роснефти» также следует, что одобрена сделка по покупке 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющимся оператором проекта на этапе разработки. Покупателю предоставляется опцион сроком действия до 31 декабря 2017 г. на приобретение 5% доли в договоре концессии и 2,5% акций СП. Цена сделки – до $2,8 млрд.

Итальянская Eni также сообщила, что договорилась о продаже «Роснефти» 30% участия в концессии по освоению блока Шорук на шельфе Египта, где открыто газовое месторождение Зохр, передает «Интерфакс». Eni через свою дочернюю компанию IEOC в настоящее время владеет 90% в блоке с учетом завершающейся сделки по продаже BP 10%-ной доли. По оценке Eni, запасы месторождения могут составлять до 850 млрд куб. м газа, сообщает ТАСС.