ФАС уличила «Новофарм» и «Фарм СКД» в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила компании «Новофарм» и «Фарм СКД» в картельном сговоре ради поддержания цен на торгах при проведении более 400 открытых аукционов в электронной форме на поставку лекарственных средств медицинским учреждениям системы здравоохранения. Как передает ТАСС, это заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, комиссия ФАС признала «ООО "Фарм СКД", ОАО "Новофарм" нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона "О защите конкуренции" путем заключения и участия в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах».

Из дела ФАС исключила «Симбирск фарм» и «Мединторг», которые ранее также подозревались в участии в картельном сговоре.

По словам Тенишева, признаки заключения антиконкурентного соглашения выявлены в пяти регионах России на поставку, в том числе антивирусных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов В и С на общую сумму более 400 млн руб.

Чиновник напомнил, что ФАС в конце 2015 г. и в 2016 г. выявила массовые нарушения в системе государственных закупок медикаментов и медизделий в 80 регионах России. «Уже больше 3000 аукционов, которые были поражены деятельностью картелей», – подчеркнул он.