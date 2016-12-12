Давосский форум проведет сессию в Москве впервые за три года

Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе, впервые за три года проведет выездную сессию в Москве. Об этом сообщает РБК. Эти мероприятия ВЭФ приостановил на фоне обострения отношений России и Запада.

Сессия состоится в отеле Ritz Carlton 13 декабря. В ней примут участие эксперты, представители российского правительства и бизнеса - как российского, так и международного - с интересами в России, всего около 40 человек. Они обсудят российскую повестку предстоящей встречи в Швейцарии, следует из анонса мероприятия. Кроме того, будет затронута тема современного «шелкового пути», пройдут встречи регионального бизнес-совета по России и регионального стратегического совета по Европе и Евразии, рассказал РБК представитель ВЭФ.

Со стороны России во встречах заявлены несколько представителей правительства на уровне заместителей министров, министров и вице-премьеров. В декабрьской сессии в Москве обсуждалось участие премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича, говорит собеседник, близкий к организаторам форума со стороны России. Но у Медведева на 13 декабря такого мероприятия не запланировано, сообщил РБК сотрудник пресс-службы правительства. Представитель Дворковича не ответил на запрос РБК.

Участие в московской встрече подтвердили руководители ВТБ, «Лукойла», Российского фонда прямых инвестиций, Rusal, «Северстали», «Сибура». Откроет мероприятие глава Сбербанка Герман Греф, говорит представитель ВЭФа.