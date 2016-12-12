Philips продаст долю в Lumileds дешевле, чем хотел продать китайцам

Нидерландская Royal Philips NV продает 80,1%-ную долю в подразделении по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds фондам, управляемым подразделениями Apollo Global Management.

Денежные поступления Philips от продажи доли в Lumiled без учета налоговых выплат, а также расходов, связанных со сделкой, составят порядка $1,5 млрд, говорится в сообщении. Кроме того, после завершения сделки компания получит привилегированные акции с правом участия в будущей прибыли Lumileds, выплаты по которым будут зависеть от прибыли фондов Apollo.

В общей сложности Lumileds оценена примерно в $2 млрд с учетом долга компании. Philips минимум на три года сохранит 19,9%-ную долю в Lumileds. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 г. при получении сторонами разрешений регуляторов.

В 2015 г. Philips договорилась о продаже 80,1% Lumileds консорциуму китайских инвесторов за $2,8 млрд, однако эту сделку заблокировал Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Гендиректор Philips Франс ван Хоутен заявил, что после решения комитета число претендентов на Lumileds значительно снизилось, и именно этим объясняется сниженная цена сделки, пишет The Wall Street Journal. В 2015 г. выручка компании составила порядка $2 млрд.