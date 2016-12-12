Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 декабря 2016 года

Политика

Боевики «Исламского государства» (запрещено в России) снова взяли под свой контроль Пальмиру читать на WSJ.com

Повстанцы близки к поражению в Алеппо. Сирийская армия контролирует уже почти всю территорию, которую они занимали читать на WSJ.com

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «смешными» заявления ЦРУ о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы с целью помочь ему. Бывшие сотрудники спецслужб опасаются, что конфронтация Трампа и ЦРУ продолжится читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что представители обеих партий в конгрессе США будут против возможного назначения гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря из-за его связей с президентом России Владимиром Путиным читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Италии Серджио Маттарелла попросил министра иностранных дел Паоло Джентилони сформировать и возглавить временное правительство, чтобы прекратить политический кризис в стране, возникший из-за отставки премьер-министра Маттео Ренци читать на WSJ.com

Экономика

Банк Японии, возможно, будет вынужден подумать об ужесточении денежной политики впервые с 2007 г., повысив целевое значение доходности 10-летних гособлигаций, которое сейчас равно нулю. Это связано с победой Трампа на выборах, ведь рост доходности гособлигаций США и курса доллара может привести к чрезмерному ослаблению иены читать на WSJ.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале ноября неожиданно объявил о выводе из обращения крупных банкнот. Этот шаг может нанести удар по экономике страны, где мало кто платит подоходный налог и даже крупные транзакции совершаются наличными читать на WSJ.com

Центробанки выбирают денежную политику, ориентируясь на загадочную «естественную процентную ставку», зависящую от глобальных экономических процессов. Но критики считают, что на самом деле она может быть плодом их воображения и чрезмерно упрощать экономику читать на WSJ.com

Экономика Турции в III квартале сократилась на 1,8% на фоне падения курса лиры. Это ее первое снижение в годовом выражении с 2009 г. читать на FT.com

Крупный план

Новые меры контроля за движением капитала в Китае ставят под сомнение перспективы юаня стать глобальной валютой читать на FT.com

Индустрия

Boeing заключила соглашение на $16,6 млрд о продаже 80 самолетов Ирану. Это первое многомиллиардное соглашение между компанией из США и Ираном со времен Исламской революции 1979 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Продажи автомобилей в Китае в ноябре выросли на 17% в годовом выражении до рекордных 2,59 млн, поскольку потребители спешат воспользоваться налоговыми льготами на их покупку. Но затем рост спроса может замедлиться читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Дизельные автомобили «почти исчезнут» с мирового авторынка в течение 10 лет на фоне снижения стоимости электромобилей и ужесточения требований регуляторов, прогнозирует UBS читать на FT.com

Honda инвестировала в сервис по вызову водителей GrabTaxi. Последней это должно помочь конкурировать с Uber в Юго-Восточной Азии, а автопроизводители с помощью таких инвестиций пытаются диверсифицировать бизнес читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подорожала более чем на 4% после того, как не входящие в ОПЕК страны тоже согласились сократить нефтедобычу читать на WSJ.com

Первое за 15 лет глобальное соглашение о сокращении нефтедобычи подчеркивает рост сотрудничества между Саудовской Аравией и Россией в энергетике читать на FT.com

Хоть странам ОПЕК в ноябре и удалось договориться о сокращении нефтедобычи, но придерживаться соглашения может оказаться труднее. В прошлом у картеля уже возникали с этим проблемы читать на WSJ.com

Итальянская Eni продаст «Роснефти» 30% доли в гигантском газовом месторождении Зохр в Египте за $1,6 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

На рынках наблюдается парадокс: несмотря на относительное спокойствие на них в этом году, объем торгов инструментами, связанными с волатильностью, достиг рекордного уровня. Инвесторы надеются с их помощью быстро заработать в отдельные периоды волатильности читать на WSJ.com

Результаты хедж-фондов улучшились после президентских выборов в США благодаря росту волатильности. Извлечь выгоду из этого может Goldman Sachs, в отличие от JPMorgan Chase и Citirgroup, ведь его основными клиентами являются хедж-фонды и другие активные трейдеры читать на WSJ.com

UniCredit продаст свое инвестиционное подразделение Pioneer французской Amundi за 3,88 млрд евро читать на WSJ.com

Банк Monte dei Paschi di Siena надеется все-таки привлечь 5 млрд евро до конца года, чтобы избежать государственной помощи читать на FT.com читать на WSJ.com

Гендиректор Allianz Оливер Бэте раскритиковал инвесторов, которые слишком сосредоточены на получении прибыли в краткосрочной перспективе. Также он заявил, что хочет увеличить прибыль компании, не прибегая к массовым сокращениям читать на FT.com читать на FT.com

Технологии

На фоне разговоров об IPO такие стартапы, как Airbnb, Uber и Snap, пытаются продемонстрировать инвесторам, что они представляют собой больше, чем только один популярный сервис, и имеют долгосрочные перспективы читать на WSJ.com

Многие топ-менеджеры из Кремниевой долины в среду должны встретиться с Трампом, чтобы обсудить затрагивающие технологический сектор моменты его будущей политики читать на WSJ.com

Все больше авиакомпаний предоставляют пассажирам доступ в интернет, а регуляторы смягчают требования к использованию мобильных устройств во время полета. Но одна страна до сих пор запрещает пассажирам использовать Wi-Fi на борту самолетов – это Индия читать на WSJ.com

Стратегия Vodafone заключается в том, чтобы на каждом из 26 своих рынков входить в число двух ведущих мобильных операторов. При этом компания согласна быть номером два читать на WSJ.com

Компании, продающие большие данные — например, про загрузку приложений или покупки по кредитным картам — инвесткомпаниям, на самом деле не могут полностью удалить из них персональную информацию, утверждают хедж-фонды читать на FT.com

Медиабизнес

Такие издания, как New York Times и The Wall Street Journal, надеются увеличить выручку с помощью создания спонсируемого контента, хотя традиционно в этой области доминируют рекламные агентства читать на WSJ.com

Потребительский рынок

PepsiCo хочет продавать более здоровую пищу, но рост выручки ей обеспечивают в основном чипсы, содержащие много жиров и соли читать на WSJ.com

У McDonald's возникли проблемы с продажей своих франшиз в Азии. Размер сделки в Китае будет значительно ниже из-за изменения ее условий, а найти подходящего покупателя на рестораны в Южной Корее не удалось читать на FT.com

Philips продаст контрольную долю в подразделении по производству светодиодов консорциуму во главе с Apollo Global Management. Согласно условиям сделки, подразделение оценено в $2 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Швейцарская Lonza Group близка к покупке более чем за $5 млрд американского производителя капсул Capsugel у фонда прямых инвестиций KKR читать на WSJ.com

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