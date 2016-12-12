Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума

Акции «Роснефти» в ходе торговой сессии на Московской бирже подорожали на 4,3% до нового исторического максимума - 386,9 руб. за бумагу.

Стоимость акций выросла на фоне дорожающей нефти. Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 4,3% до $56,66 за баррель.

Помимо этого стоимость акций «Роснефти» растет на фоне сообщений о том, что совет директоров нефтяной компании 7 декабря одобрил покупку у Eni доли в газовом блоке Шорук на шельфе Египта за $2,8 млрд.