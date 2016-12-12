Правительство предложило установить акцизы на лекарственные настойки – РБК

Минфин России собирается подготовить поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию. При этом речь не идет о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах (ЖНВЛП).

Как сообщает в понедельник, 11 декабря, РБК, с таким поручением в адрес Минфина обратился вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок. Копия его обращения находится в распоряжении агентства. О своем обращении, по данным РБК, Хлопонин доложил премьеру Дмитрию Медведеву, однако представитель вице-премьера не стал подтверждать подлинность документа и комментировать его содержание.

Как объясняет Хлопонин в своем обращении, из-за увеличения цен на крепкий алкоголь и снижения доходов населения россияне все чаще употребляют спиртосодержащие настойки в качестве замены ему. Политик предлагает сделать ставку акциза на всю спиртовую непищевую продукцию единой с крепкой алкогольной продукцией. В настоящий момент акциз на крепкий алкоголь составляет 500 руб. за 1 л чистого спирта.

К спиртовой непищевой продукции Хлопонин относит лосьон «Огуречный», «Бояра», настойки боярышника и шиповника, спиртосодержащие добавки «Хлебный», «Пшеничный» и другие. Как отмечает РБК, если его предложение будет одобрено, то оно затронет в том числе и лекарственные препараты, используемые россиянами по прямому назначению - как, например, валокордин или корвалол.