«Роснефтегаз» доплатит разницу в цене акций «Роснефти» дивидендами до 22 декабря

Правительство России 7 декабря 2016 г. приняло распоряжение о внесении изменений в цену приватизации 19,5% акций «Роснефти», говорится в сообщении Росимущества.

На основании документа были утверждены директивы представителям государства - членам совета директоров АО «Роснефтегаз», предусматривающие: отчуждение акций ПАО «НК "Роснефть" по цене, сложившейся по результатам закрытия организованных торгов на Московской бирже 6 декабря 2016 г. с поправочным коэффициентом 0,95 (692,39 млрд руб.).

Директивами правительства Российской Федерации также предусмотрена выплата «Роснефтегазом» промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 г. в размере, составляющем разницу между ценой пакета в размере 710,8 млрд руб. и фактической суммой сделки по продаже акций НК «Роснефть» со сроком выплаты не позднее 22 декабря 2016 г. Сумма дивидендов «Роснефтегаза» составит около 18,5 млрд руб.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрены поступления от продажи акций НК «Роснефть» в размере 703,5 млрд руб. Таким образом, объем средств, перечисляемых АО «Роснефтегаз» в федеральный бюджет, превысит заложенную сумму на 7,3 млрд руб.

Росимущество отмечает, что завершение расчетов должно произойти не позднее 15 декабря.