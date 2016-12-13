Экс-советник Трампа встречался в Москве с топ-менеджерами «Роснефти»

Бывший советник предвыборного штаба избранного президента США Дональда Трампа, управляющий партнер Global Energy Capital LLC Картер Пейдж в ходе своего визита в Москву встречался с топ-менеджером «Роснефть», но не с президентом компании Игорем Сечиным, передает ТАСС его заявление. «Я имел возможность встретиться с одним из топ-менеджеров компании «Роснефть». Недавняя сделка по «Роснефти», в которой смогли принять участие катарский фонд и Glencore - это, к сожалению, хороший пример того, как американские частные компании ограничены в большей степени из-за влияния санкций», - рассказал он.

Пейдж подчеркнул, что не встречался с представителями деловых кругов, включая Сечина, которые входят в санкционный список США. «Самым классическим примером (фейковых новостей) стали, конечно, утверждения о моих контактах с Игорем Ивановичем (Сечиным), что было бы большой честью, но, все же, не имело места», - сказал он.

«В новой эре отношений между Россией и США больше всего сил нужно прикладывать к поддержке новой администрации США, с точки зрения бизнеса», - считает экс-советник Трампа. При этом в качестве центрального элемента отношений двух стран он предложил трансформацию роли частного сектора. «Вы знаете, Игорь Иванович (Сечин - прим. ТАСС) является главным сторонником этого», - уточнил он.

На вопрос о том, могут ли быть отменены или облегчены американские санкции в отношении России при новой администрации, Пейдж ответил, что «пока говорить об этом рано», поскольку главным вызовом является неверное восприятие сторонами друг друга.