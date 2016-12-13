«Газпром нефть» подписала соглашение об освоении двух месторождений в Иране

Генеральный директор компании « Газпром нефть» Александр Дюков подписал в Тегеране меморандум о сотрудничестве с Национальной нефтяной компанией Ирана, сообщает пресс-служба иранского министерства нефти.

По данным ведомства, речь идет об участии российской компании в освоении двух нефтегазовых месторождений Шангуле и Чешме-Хош в провинции Илам на границе с Ираком.

В Twitter Минэнерго сообщается, что подписание документа состоялось по окончании переговоров главы Минэнерго с министром нефти Ирана Биджаном Зангане.